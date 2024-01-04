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Oportunidade

Prefeitura da Serra abre 195 vagas em cursos de qualificação de graça

Candidatos precisam ser prioritariamente moradores do município que estejam desempregados, em vulnerabilidade social, inscritos no CadÚnico, registrados no Sine e pessoas com deficiência
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 jan 2024 às 10:08

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 10:08

Prefeitura da Serra está com 195 vagas abertas em cursos de qualificação profissional, por meio do programa Qualis Serra. Os participantes terão de 28 a 240 horas de treinamentos e estarão prontos para o mercado de trabalho ao final das aulas.
As oportunidades são para cursos de Caldeireiro, Operador de Empilhadeira, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, Eletricista Básico, Eletricista Industrial, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão e Soldador no Processo TIG.
Para participar, os candidatos precisam ser prioritariamente moradores da Serra que estejam desempregados, em vulnerabilidade social, inscritos no Cadastro Único, registrados no Sine da Serra e pessoas com deficiência (PCD).
As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de janeiro, no site da prefeitura
Curso para aprender a profissião de eletricista
Curso para aprender a profissão de eletricista Crédito: Freepik
A ação é realizada pela Prefeitura da Serra, por meio de parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e os cursos serão realizados na unidade do Civit. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 9 de janeiro.

Confira os cursos

  • Caldeireiro (160h)
  • Vagas: 24
  • Turno da aula: noturno
  • Requisitos: ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental I completo
  • Eletricista Básico (60h)
  • Vagas: 24
  • Turno da aula: noturno
  • Requisitos: ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental I completo
  • Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (240h)
  • Vagas: 24
  • Turno das aulas: noturno
  • Requisitos: ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental I completo
  • Eletricista Industrial (200h)
  • Vagas: 24
  • Turno das aulas: não informado
  • Requisitos: ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental I completo
  • Instalador de Sistemas Fotovoltaicos (160h) 
  • Vagas: 24
  • Turno das aulas: noturno
  • Requisitos: maior de 18 anos, ensino fundamental completo e conhecimentos com elétrica Básica e/ou Cursos de Eletricista Predial ou Industrial
  • Operador de Empilhadeira (28h)
  • Vagas: 17
  • Turno das aulas: noturno
  • Requisitos: idade superior a 18 anos; desejável ensino fundamental e/ou saber ler, escrever e realizar as quatro operações fundamentais com números (adição, subtração, multiplicação e divisão); e ter carteira de habilitação na categoria B.
  • Soldador no Processo TIG (240h)
  • Vagas: 24
  • Turno das aulas: noturno
  • Requisitos: ter idade mínima de 18 anos completos e ensino fundamental I completo.

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