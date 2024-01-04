Prefeitura da Serra abre 195 vagas em cursos de qualificação de graça

Prefeitura da Serra está com 195 vagas abertas em cursos de qualificação profissional , por meio do programa Qualis Serra. Os participantes terão de 28 a 240 horas de treinamentos e estarão prontos para o mercado de trabalho ao final das aulas.

As oportunidades são para cursos de Caldeireiro, Operador de Empilhadeira, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, Eletricista Básico, Eletricista Industrial, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão e Soldador no Processo TIG.

Para participar, os candidatos precisam ser prioritariamente moradores da Serra que estejam desempregados, em vulnerabilidade social, inscritos no Cadastro Único, registrados no Sine da Serra e pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de janeiro, no site da prefeitura

Curso para aprender a profissão de eletricista Crédito: Freepik

A ação é realizada pela Prefeitura da Serra, por meio de parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e os cursos serão realizados na unidade do Civit. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 9 de janeiro.

Confira os cursos

Caldeireiro (160h)

Vagas: 24

24 Turno da aula: noturno

noturno Requisitos: ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental I completo

Eletricista Básico (60h)

Vagas: 24

24 Turno da aula: noturno

noturno Requisitos: ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental I completo

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (240h)

Vagas: 24

24 Turno das aulas: noturno

noturno Requisitos: ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental I completo

Eletricista Industrial (200h)

Vagas: 24

24 Turno das aulas: não informado

não informado Requisitos: ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental I completo

Instalador de Sistemas Fotovoltaicos (160h)

Vagas: 24

24 Turno das aulas: noturno

noturno Requisitos: maior de 18 anos, ensino fundamental completo e conhecimentos com elétrica Básica e/ou Cursos de Eletricista Predial ou Industrial

Operador de Empilhadeira (28h)

Vagas: 17

17 Turno das aulas: noturno

noturno Requisitos: idade superior a 18 anos; desejável ensino fundamental e/ou saber ler, escrever e realizar as quatro operações fundamentais com números (adição, subtração, multiplicação e divisão); e ter carteira de habilitação na categoria B.