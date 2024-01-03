Inscrições abertas para mais de 1.000 vagas no Programa Nossa Bolsa

Já estão abertas as inscrições para o Programa Nossa Bolsa do governo do Espírito Santo , voltado para quem quer fazer graduação com 100% das mensalidades custeadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). A oferta é de 1.055 bolsas integrais.

O prazo para garantir uma bolsa segue até as 23h59 do dia 17 de janeiro, no site www.fapes.es.gov.br/nossabolsa . Ao se inscrever, o candidato deve preencher seus dados pessoais e escolher qual curso, turno e instituição de ensino deseja concorrer à bolsa.

As bolsas são para os cursos de Medicina, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Direito, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Engenharias, Farmácia, Sistemas da Informação, Nutrição, Geografia, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, entre outras graduações. Conforme a Fapes, as 54 opções estão distribuídas em 33 instituições de ensino localizadas em 14 municípios capixabas.

A seleção será feita por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) dos anos de 2019 a 2023. O interessado poderá optar por qual edição do Enem quer usar a nota na seletiva.

O Nossa Bolsa 2024 é uma parceria da Fapes com a Secretaria da Educação (Sedu) e investe mais de R$ 45 milhões para custear os cursos de graduação que duram, em média, cinco anos. O valor é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Sedu.

Estudantes podem cursar uma graduação de graça Crédito: Freepik

Como é a seleção pela nota do Enem?

O interessado pode escolher qual nota do Enem, entre 2019 e 2023, quer usar na seletiva. De acordo com o edital, a seleção será feita pela média global de 450 pontos, somando o resultado da prova objetiva e da redação. Além da média global, o estudante também deve ter tido nota mínima de 400 pontos na redação.

Quem pode concorrer às bolsas?

O candidato deve ter realizado uma das provas do Enem referentes aos anos de 2019 a 2023 e ter renda familiar per capita de até um salário mínimo.

O processo seletivo do Nossa Bolsa prioriza o ingresso de pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara afrodescendente no ato da inscrição. Por isso, é preciso informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida. De acordo com o edital de seleção, somente poderá participar do Nossa Bolsa 2024 o estudante que atender a uma das condições a seguir:

Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Espírito Santo;

Ter cursado completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

Quem não pode concorrer?

Não podem concorrer a uma das bolsas os estudantes que:

Já tenham sido beneficiários do Programa Nossa Bolsa;

Já tenham concluído qualquer curso de graduação.

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