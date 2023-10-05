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Senai abre 5 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação no ES

Do total de oportunidades, algumas já estão disponíveis, enquanto que as outras serão divulgadas em breve. As chances são voltadas às pessoas de baixa renda.
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 out 2023 às 09:58

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 09:58

Cursos de qualificação de graça no Senai
Cursos de qualificação de graça no Senai Crédito: Renan Donato / Divulgação
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Espírito Santo (Senai-ES) está com inscrições abertas para quem quer aprender uma profissão sem pagar pelo curso. Até o final de 2023, são mais de 5 mil vagas em cursos de qualificação, distribuídas por 50 opções presenciais e a distância (EaD).
Do total de oportunidades, algumas já estão disponíveis, enquanto que as outras serão divulgadas em breve. As chances são voltadas às pessoas de baixa renda. A carga horária varia de 30 a 240 horas.
O atendimento aos candidatos ocorre até o preenchimento das vagas. A matrícula do candidato poderá ser realizada de forma presencial na unidade Senai de interesse ou pré-cadastro on-line no endereço eletrônico do Senai (localizar o curso de qualificação profissional em que deseja se matricular, e clicar em “Matricule-se”).
Algumas aulas já começaram.
Há chances para estudar nas unidades do Senai-ES em Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. A carga horária varia entre 30h e 240h, a depender do curso escolhido.
A gerente executiva de Educação da Findes, Tatiane Franco, explica que as capacitações são voltadas à iniciação (para quem está começando no mercado de trabalho) e continuada (para quem quer se qualificar).
“Gerar oportunidades para que as pessoas consigam se qualificar e, assim, aumentar as chances de ingressar no mercado de trabalho. São cursos que variam entre 30h e 240h, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Queremos facilitar para que todos tenham a possibilidade de se qualificar”, afirma.

Confira as vagas por unidade

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Vagas: 451
  • Eletricista Instalador Residencial 
  • Programador de Sistemas 
  • Auxiliar em Processamento de Rochas Ornamentais 
  • Soldador no Processo Eletrodo Revestido 
  • Almoxarife 
  • Assistente de Logística 
  • Controlador e Programador de Produção 
  • Assistente Administrativo 
  • Sistema de Injeção Eletrônica
SERRA
Vagas: 720
  • Inspetor de Qualidade
  • Montagem de Sistemas Fotovoltaicos (Aperfeiçoamento)
  • Eletricista Instalador Residencial
  • Mecânico de Válvulas Industriais 
  • Comandos Pneumáticos e Eletropneumáticos (Aperfeiçoamento) 
  • Leitura e Interpretação de Desenho de Caldeiraria e Tubulação Industrial 
  • Auto Cad 2 D 
  • Lean Manufacturing 
  • Desenvolvimento de Liderança 
  • Oxicorte a mão e máquina
  • PLC 
  • Cad inventor
ARACRUZ
Vagas: 700
  • Confeiteiro 
  • Eletricista instalador predial baixa tensão
  • Almoxarife 
  • Assistente de Logística 
  • Controlador e Programador da Produção 
  • Desenho técnico mecânico (aperfeiçoamento)
COLATINA
Vagas: 600
  • Marceneiro de Móveis Personalizados 
  • Confeiteiro
  • Padeiro
  • Pintor de Obras Imobiliárias 
  • Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves
  • Mecânico de Maquinas de Costura 
  • Programador Web
  • Eletricista Instalador Residencial
  • Magarefe
  • Alfaiate
  • Movimentador de Cargas 
  • Assistente de Logística 
  • Modelista de Roupas 
  • Costureiro Industrial Vestuário Tecido Malha
SÃO MATEUS
Vagas: 635
  • Eletricista Instalador Residencial 
  • Costureiro Industrial do Vestuário - Tecido Malha
  • Confeiteiro 
  • Soldador no Processo MAG 
  • Montador de Veículos Automotores
  • Caldeireiro 
  • Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão 
  • Operador de Computador 
  • Operação de Torno CNC 
  • Excel Avançado 
VILA VELHA
Vagas: 710
  • Costureiro Industrial do Tecido Plano 
  • Mecânico de máquina de costura 
  • Modelista 
  • Costureiro Industrial do Tecido Malha
  • Auxiliar de cozinheiro 
  • Confeiteiro 
  • Almoxarife 
  • Assistente Administrativo 
  • Sistema de construção a seco – Drywall
VITÓRIA
Vagas: 670
  • Assistente de Controle de Qualidade 
  • Controlador e Programador de Produção 
  • Inspetor de Qualidade 
  • Assistente Administrativo 
  • Eletricista Instalador Residencial
  • Operador de Computador 
LINHARES
Vagas: 570
  • Eletricista Instalador Residencial
  • Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão 
  • Operador de Computador 
  • Assistente Administrativo 
  • Almoxarife 
  • Instalador Hidráulico 
  • Controlador e Programador de Produção 
  • Assistente de Controle da Qualidade 
  • Climatização Automotiva 
  • Técnicas de Controle da Qualidade
  • Aplicadas ao Setor Moveleiro 
  • Técnicas de Controle Dimensional

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