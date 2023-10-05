Senai abre 5 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação no ES

Cursos de qualificação de graça no Senai Crédito: Renan Donato / Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Espírito Santo (Senai-ES) está com inscrições abertas para quem quer aprender uma profissão sem pagar pelo curso. Até o final de 2023, são mais de 5 mil vagas em cursos de qualificação, distribuídas por 50 opções presenciais e a distância (EaD).

Do total de oportunidades, algumas já estão disponíveis, enquanto que as outras serão divulgadas em breve. As chances são voltadas às pessoas de baixa renda. A carga horária varia de 30 a 240 horas.

O atendimento aos candidatos ocorre até o preenchimento das vagas. A matrícula do candidato poderá ser realizada de forma presencial na unidade Senai de interesse ou pré-cadastro on-line no endereço eletrônico do Senai (localizar o curso de qualificação profissional em que deseja se matricular, e clicar em “Matricule-se”).

Algumas aulas já começaram.

Há chances para estudar nas unidades do Senai-ES em Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. A carga horária varia entre 30h e 240h, a depender do curso escolhido.

A gerente executiva de Educação da Findes, Tatiane Franco, explica que as capacitações são voltadas à iniciação (para quem está começando no mercado de trabalho) e continuada (para quem quer se qualificar).

“Gerar oportunidades para que as pessoas consigam se qualificar e, assim, aumentar as chances de ingressar no mercado de trabalho. São cursos que variam entre 30h e 240h, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Queremos facilitar para que todos tenham a possibilidade de se qualificar”, afirma.

Confira as vagas por unidade

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: 451

Eletricista Instalador Residencial

Programador de Sistemas

Auxiliar em Processamento de Rochas Ornamentais

Soldador no Processo Eletrodo Revestido

Almoxarife

Assistente de Logística

Controlador e Programador de Produção

Assistente Administrativo

Sistema de Injeção Eletrônica

SERRA

Vagas: 720

Inspetor de Qualidade

Montagem de Sistemas Fotovoltaicos (Aperfeiçoamento)

Eletricista Instalador Residencial

Mecânico de Válvulas Industriais

Comandos Pneumáticos e Eletropneumáticos (Aperfeiçoamento)

Leitura e Interpretação de Desenho de Caldeiraria e Tubulação Industrial

Auto Cad 2 D

Lean Manufacturing

Desenvolvimento de Liderança

Oxicorte a mão e máquina

PLC

Cad inventor

ARACRUZ

Vagas: 700

Confeiteiro

Eletricista instalador predial baixa tensão

Almoxarife

Assistente de Logística

Controlador e Programador da Produção

Desenho técnico mecânico (aperfeiçoamento)

COLATINA

Vagas: 600

Marceneiro de Móveis Personalizados

Confeiteiro

Padeiro

Pintor de Obras Imobiliárias

Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves

Mecânico de Maquinas de Costura

Programador Web

Eletricista Instalador Residencial

Magarefe

Alfaiate

Movimentador de Cargas

Assistente de Logística

Modelista de Roupas

Costureiro Industrial Vestuário Tecido Malha

SÃO MATEUS

Vagas: 635

Eletricista Instalador Residencial

Costureiro Industrial do Vestuário - Tecido Malha

Confeiteiro

Soldador no Processo MAG

Montador de Veículos Automotores

Caldeireiro

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão

Operador de Computador

Operação de Torno CNC

Excel Avançado

VILA VELHA

Vagas: 710

Costureiro Industrial do Tecido Plano

Mecânico de máquina de costura

Modelista

Costureiro Industrial do Tecido Malha

Auxiliar de cozinheiro

Confeiteiro

Almoxarife

Assistente Administrativo

Sistema de construção a seco – Drywall

VITÓRIA

Vagas: 670

Assistente de Controle de Qualidade

Controlador e Programador de Produção

Inspetor de Qualidade

Assistente Administrativo

Eletricista Instalador Residencial

Operador de Computador

LINHARES

Vagas: 570