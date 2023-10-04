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24 mil vagas abertas em cursos de qualificação on-line no ES

inscrições podem ser feitas até 16 de outubro de 2023; são 12 opções de cursos, com 2 mil oportunidades para cada. Aulas começam no dia 25
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 out 2023 às 11:01

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 11:01

Oportunidade para fazer curso on-line
Oportunidade para fazer curso on-line Crédito: Freepik
Estão abertas no Espírito Santo 24 mil vagas em cursos de qualificação profissional de graça. Os interessados podem escolher uma das 12 opções, que tem carga horária de 120 horas, para estudar sem sair de casa.
Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos completos na data do início do curso; ter acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet.
As inscrições podem ser feitas até 16 de outubro de 2023, no site do Qualificar ES.
São permitidas duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. O resultado será divulgado no dia 20 de outubro. As aulas vão começar em 25 de outubro e os participantes terão que finalizar o curso até 22 de dezembro.
É bom lembrar que o só terá direito ao certificado o candidato que obtiver aproveitamento de, no mínimo, 60%. Os cursos do Qualificar ES são oferecidos pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Confira os cursos

São 24 mil vagas, sendo 2 mil para cada opção de curso.
24 mil vagas abertas em cursos de qualificação on-line no ES
  • Assistente de Recursos Humanos
  • Auxiliar Administrativo
  • Auxiliar de Creche
  • E-commerce
  • Educação Especial e Inclusiva
  • Empreendedorismo e Inovação
  • Informática Básica
  • Inglês Básico
  • Recepcionista
  • Secretaria Escolar
  • Segurança do Trabalho
  • Word e Excel

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