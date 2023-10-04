24 mil vagas abertas em cursos de qualificação on-line no ES

Oportunidade para fazer curso on-line Crédito: Freepik

Estão abertas no Espírito Santo 24 mil vagas em cursos de qualificação profissional de graça. Os interessados podem escolher uma das 12 opções, que tem carga horária de 120 horas, para estudar sem sair de casa.

Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos completos na data do início do curso; ter acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet.

As inscrições podem ser feitas até 16 de outubro de 2023, no site do Qualificar ES.

São permitidas duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. O resultado será divulgado no dia 20 de outubro. As aulas vão começar em 25 de outubro e os participantes terão que finalizar o curso até 22 de dezembro.

É bom lembrar que o só terá direito ao certificado o candidato que obtiver aproveitamento de, no mínimo, 60%. Os cursos do Qualificar ES são oferecidos pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Confira os cursos

São 24 mil vagas, sendo 2 mil para cada opção de curso.

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