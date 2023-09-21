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Capacitação

Senac abre 370 vagas para cursos gratuitos nas áreas de saúde e tecnologia

A iniciativa visa oferecer oportunidade de qualificação a pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos (R$ 2.640); veja detalhes
Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

21 set 2023 às 18:09

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 18:09

Sede do Senac/ES, em Vitória
Há oportunidades nas nove unidades do Senac-ES Crédito: Divulgação/Senac-ES
Dentro do programa de gratuidade da instituição, o Senac-ES abriu 370 vagas em cursos de graça nas áreas de saúde e tecnologia. A iniciativa visa oferecer oportunidade de qualificação a pessoas de baixa renda e, ao mesmo tempo, corresponder às demandas do mercado capixaba.  Mas atenção: para alguns cursos, as inscrições já terminam na próxima segunda-feira (25). 
A diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, informa que as vagas estão distribuídas estrategicamente nas nove unidades da instituição — Cachoeiro de ItapemirimColatinaLinharesSanta TeresaSão MateusSerraVenda Nova do ImigranteVila Velha e Vitória — e buscam proporcionar o acesso facilitado a moradores de diversas regiões do Estado. O público-alvo do programa é de pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos (R$ 2.640). 
“Esta é uma oportunidade única para aqueles que desejam se especializar e aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho”, ressalta Dianimer.
Há vagas para cuidador infantil, cuidador de idosos, operador de computador, programador de sistemas, entre outros cursos. Para mais informações sobre o período de inscrições e os pré-requisitos de cada curso, basta clicar neste link
Senac abre 370 vagas para cursos gratuitos nas áreas de saúde e tecnologia
O Programa Senac de Gratuidade foi criado, segundo a instituição, como um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros que enfrentam dificuldades em ter acesso a cursos de qualificação e profissionalização e é destinado especificamente a pessoas com baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

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