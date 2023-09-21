Senac abre 370 vagas para cursos gratuitos nas áreas de saúde e tecnologia

Há oportunidades nas nove unidades do Senac-ES Crédito: Divulgação/Senac-ES

Dentro do programa de gratuidade da instituição, o Senac-ES abriu 370 vagas em cursos de graça nas áreas de saúde e tecnologia. A iniciativa visa oferecer oportunidade de qualificação a pessoas de baixa renda e, ao mesmo tempo, corresponder às demandas do mercado capixaba. Mas atenção: para alguns cursos, as inscrições já terminam na próxima segunda-feira (25).

“Esta é uma oportunidade única para aqueles que desejam se especializar e aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho”, ressalta Dianimer.

Há vagas para cuidador infantil, cuidador de idosos, operador de computador, programador de sistemas, entre outros cursos. Para mais informações sobre o período de inscrições e os pré-requisitos de cada curso, basta clicar neste link

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