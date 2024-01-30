Centro de distribuição e lojas abrem 150 vagas de emprego

A Casa do Serralheiro está com 150 novas vagas de emprego abertas no Espírito Santo. A maioria das oportunidades é voltada para quem tem o nível médio e não é necessário ter experiência.
Do total de postos, 90 são para o Centro de Distribuição Logístico, que será inaugurado no primeiro semestre de 2024. As demais estão distribuídas pelas lojas localizadas em Santa Maria de Jetibá, Cariacica, Serra e Linhares.
Os interessados podem se candidatar para os seguintes cargos:
- Operador logístico
- Auxiliar de produção
- Conferente
- Motorista categoria D ou E
- Assistente comercial
- Vendedor técnico (preferencialmente para estudantes de engenharia ou de curso técnico)
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de departamento pessoal
Os interessados podem mandar o currículo para o e-mail: [email protected], informando no campo do assunto a função de interesse.
O diretor comercial da empresa, Lucas Reis, comenta que a Casa do Serralheiro tem contratado bastante mulheres para desempenhar funções na produção em carreiras como auxiliar e encarregada.
“Este é um segmento que antes era exclusivo para homens e onde há muito preconceito em contratar mulheres. Elas têm um cuidado maior no acabamento e hoje já temos cerca de 30 profissionais neste ofício”, ressalta.
O novo centro de distribuição logístico tem como objetivo atender as lojas da marca e terá cerca de 8 mil metros quadrados. “A nossa ideia é melhorar a operação e a experiência com os clientes”, finaliza.