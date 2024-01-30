Centro de distribuição e lojas abrem 150 vagas de emprego

Casa do Serralheiro contrata novos profissionais Crédito: Divulgação

A Casa do Serralheiro está com 150 novas vagas de emprego abertas no Espírito Santo . A maioria das oportunidades é voltada para quem tem o nível médio e não é necessário ter experiência.

Do total de postos, 90 são para o Centro de Distribuição Logístico, que será inaugurado no primeiro semestre de 2024. As demais estão distribuídas pelas lojas localizadas em Santa Maria de Jetibá, Cariacica, Serra e Linhares.

Os interessados podem se candidatar para os seguintes cargos:

Operador logístico

Auxiliar de produção

Conferente

Motorista categoria D ou E

Assistente comercial

Vendedor técnico (preferencialmente para estudantes de engenharia ou de curso técnico)

Auxiliar administrativo

Auxiliar de departamento pessoal

Os interessados podem mandar o currículo para o e-mail: [email protected] , informando no campo do assunto a função de interesse.

O diretor comercial da empresa, Lucas Reis, comenta que a Casa do Serralheiro tem contratado bastante mulheres para desempenhar funções na produção em carreiras como auxiliar e encarregada.

“Este é um segmento que antes era exclusivo para homens e onde há muito preconceito em contratar mulheres. Elas têm um cuidado maior no acabamento e hoje já temos cerca de 30 profissionais neste ofício”, ressalta.