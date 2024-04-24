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Postos de trabalho

Estaleiro Jurong tem mais de 60 vagas de emprego abertas no ES

Oportunidades estão disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade; há chances para cargos como técnico em mecânica, supervisor de solda e soldador
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 abr 2024 às 15:18

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 15:18

Plataforma construída no Estaleiro Jurong Aracruz
Plataforma construída no Estaleiro Jurong Aracruz Crédito: EJA/Divulgação
Estaleiro Jurong Aracruz, está com 62 vagas de emprego abertas esta semana. Há oportunidades de trabalho em diversas profissões como projetista tubulação naval, soldador Tig, técnico em elétrica e automação, analista de sistemas e engenheiro de manutenção e apoio logístico integrado.
Os postos estão anunciados na página de carreira da empresa e são voltados para trabalhadores de todos os níveis de escolaridade. Para participar do processo seletivo, é necessário fazer o cadastro no site.
Sediado em Aracruz, no norte do Espírito Santo, o Estaleiro Jurong atua com a construção naval, transformação e reparação de equipamentos offshore, atendendo, principalmente, a indústria do petróleo.

Confira as vagas

  • Analista contábil
  • Analista de custos
  • Analista de importação e exportação
  • Analista de informações e gerenciais
  • Analista de recursos humanos
  • Analista de sistemas
  • Analista de suporte e cyber segurança
  • Assistente contas a pagar
  • Assistente de apoio PCD
  • Assistente de planejamento
  • Assistente técnico de tubulação naval
  • Coordenador de estrutura
  • Coordenador de tubulação
  • Desenhista
  • Eletricista força e controle
  • Encanador gasista
  • Engenheiro de estrutura
  • Engenheiro de manutenção e apoio logístico
  • Esmerilhador lixador
  • Ferramenteiro
  • Fiscal de montagem de andaime
  • Gerente engenharia projeto naval
  • Inspetor dimensional CD CL
  • Inspetor QA QC
  • Inspetor técnico de equipamento
  • Líder de elétrica
  • Líder de montagem
  • Líder de montagem de andaimes
  • Líder de Movimentação de Carga
  • Líder de solda
  • Maçariqueiro
  • Mecânico de manutenção
  • Mecânico de refrigeração
  • Montador de andaime
  • Montador de estrutura metálica
  • Montador de estrutura metálica
  • Motorista socorrista
  • Operador de auto blasting
  • Operador de guindaste
  • Operador de oxicorte
  • Operador de usinagem
  • Pintor airless
  • Pintor de rolo e trincha
  • Pintor jatista
  • Projetista de estrutura naval
  • Projetista de instrumentação naval
  • Projetista elétrico e telecom naval
  • Rigger sinaleiro
  • Soldador MIG MAG TIG
  • Soldador Tig ER
  • Supervisor de riggers
  • Supervisor de solda
  • Supervisor irata N3
  • Técnico ambiental
  • Técnico de estrutura naval
  • Técnico de PCP
  • Técnico de projetos elétricos
  • Técnico de tubulação naval
  • Técnico em elétrica e automação
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em segurança do trabalho

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