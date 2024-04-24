Estaleiro Jurong tem mais de 60 vagas de emprego abertas no ES

O Estaleiro Jurong Aracruz, está com 62 vagas de emprego abertas esta semana. Há oportunidades de trabalho em diversas profissões como projetista tubulação naval, soldador Tig, técnico em elétrica e automação, analista de sistemas e engenheiro de manutenção e apoio logístico integrado.
Os postos estão anunciados na página de carreira da empresa e são voltados para trabalhadores de todos os níveis de escolaridade. Para participar do processo seletivo, é necessário fazer o cadastro no site.
Sediado em Aracruz, no norte do Espírito Santo, o Estaleiro Jurong atua com a construção naval, transformação e reparação de equipamentos offshore, atendendo, principalmente, a indústria do petróleo.
Confira as vagas
- Analista contábil
- Analista de custos
- Analista de importação e exportação
- Analista de informações e gerenciais
- Analista de recursos humanos
- Analista de sistemas
- Analista de suporte e cyber segurança
- Assistente contas a pagar
- Assistente de apoio PCD
- Assistente de planejamento
- Assistente técnico de tubulação naval
- Coordenador de estrutura
- Coordenador de tubulação
- Desenhista
- Eletricista força e controle
- Encanador gasista
- Engenheiro de estrutura
- Engenheiro de manutenção e apoio logístico
- Esmerilhador lixador
- Ferramenteiro
- Fiscal de montagem de andaime
- Gerente engenharia projeto naval
- Inspetor dimensional CD CL
- Inspetor QA QC
- Inspetor técnico de equipamento
- Líder de elétrica
- Líder de montagem
- Líder de montagem de andaimes
- Líder de Movimentação de Carga
- Líder de solda
- Maçariqueiro
- Mecânico de manutenção
- Mecânico de refrigeração
- Montador de andaime
- Montador de estrutura metálica
- Montador de estrutura metálica
- Motorista socorrista
- Operador de auto blasting
- Operador de guindaste
- Operador de oxicorte
- Operador de usinagem
- Pintor airless
- Pintor de rolo e trincha
- Pintor jatista
- Projetista de estrutura naval
- Projetista de instrumentação naval
- Projetista elétrico e telecom naval
- Rigger sinaleiro
- Soldador MIG MAG TIG
- Soldador Tig ER
- Supervisor de riggers
- Supervisor de solda
- Supervisor irata N3
- Técnico ambiental
- Técnico de estrutura naval
- Técnico de PCP
- Técnico de projetos elétricos
- Técnico de tubulação naval
- Técnico em elétrica e automação
- Técnico em Mecânica
- Técnico em segurança do trabalho