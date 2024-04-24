Biancogrês contrata mais de 70 profissionais para fábrica no ES

A Biancogrês vai contratar 77 profissionais para atuar na fábrica que funciona no município da Serra. Podem se candidatar trabalhadores com os níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Há empregos para cargos como eletromecânico, operador de classificação, auxiliar de expedição, conferente, supervisor de turno, analista de informações gerenciais e auxiliar de limpeza industrial.
Para participar do processo seletivo, o interessado deve fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
Com sede do Civit II, a empresa trabalha na fabricação de porcelanato e demais revestimentos cerâmicos.
Confira as vagas
- Almoxarife
- Analista de informações gerenciais
- Analista de suprimentos e materiais
- Aprendiz industrial em cerâmica
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de limpeza industrial
- Auxiliar de serviços gerais (banherista)
- Conferente
- Consultor(a) interno(a) de rh - business partner
- Eletromecânico
- Especialista em projetos elétricos
- Operador de classificação
- Operador de classificação
- Operador de empilhadeira
- Operador de pá carregadeira
- Operador de produção
- Operador industrial - exclusiva para PCD
- Supervisor de manutenção elétrica
- Supervisor de turno