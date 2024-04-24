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Serra

Biancogrês contrata mais de 70 profissionais para fábrica no ES

Podem se candidatar trabalhadores com os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Confira as oportunidades e como participar do processo seletivo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 abr 2024 às 16:30

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 16:30

Biancogrês tem novas oportunidades de trabalho
Biancogrês tem novas oportunidades de trabalho Crédito: Biancogrês / Divulgação
A Biancogrês vai contratar 77 profissionais para atuar na fábrica que funciona no município da Serra. Podem se candidatar trabalhadores com os níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Há empregos para cargos como eletromecânico, operador de classificação, auxiliar de expedição, conferente, supervisor de turno, analista de informações gerenciais e auxiliar de limpeza industrial.
Para participar do processo seletivo, o interessado deve fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
Com sede do Civit II, a empresa trabalha na fabricação de porcelanato e demais revestimentos cerâmicos.

Confira as vagas

  • Almoxarife
  • Analista de informações gerenciais
  • Analista de suprimentos e materiais
  • Aprendiz industrial em cerâmica
  • Auxiliar de expedição
  • Auxiliar de limpeza industrial
  • Auxiliar de serviços gerais (banherista)
  • Conferente
  • Consultor(a) interno(a) de rh - business partner
  • Eletromecânico
  • Especialista em projetos elétricos
  • Operador de classificação
  • Operador de classificação
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de pá carregadeira
  • Operador de produção
  • Operador industrial - exclusiva para PCD
  • Supervisor de manutenção elétrica
  • Supervisor de turno

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