Empregos no ES: mais de 4 mil vagas abertas; veja lista por cidade

Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, balconista, atendente de telemarketing, conferente de carga e descarga, encanador industrial, entre outras chances

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.715 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (6). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.