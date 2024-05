Suzano abre 24 vagas de emprego na nova fábrica em Aracruz

As oportunidades são nas áreas de operação de conversão e de manutenção mecânica e elétrica. Interessados podem fazer o cadastro até o dia 22 de maio

A Suzano está com 24 vagas de emprego abertas para a nova fábrica de papel tissue, em Aracruz , norte do Espírito Santo. As oportunidades são nas áreas de operação de conversão e de manutenção mecânica e elétrica. O empreendimento está em fase de construção.

De acordo com a Suzano, a seleção está sendo realizada para a fase inicial do projeto de construção da nova fábrica de bens de consumo. Os aprovados serão recrutados como treinando, pelo regime CLT, e passarão por um processo de treinamento para obter conhecimento técnico em tissue, que é um material de alta absorção utilizado na fabricação de papéis sanitários e outros.

A capacitação contará com duas etapas: capacitação teórica de conhecimentos na operação tissue, com duração de aproximadamente três meses, no Senai de Aracruz; e capacitação prática de conhecimentos técnicos da operação tissue na unidade da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim (ES), com duração aproximada de três meses.