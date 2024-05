Feira de moda na Serra tem 2.800 postos de trabalho

Evento acontece de 15 a 19 de maio, na Serra. Os profissionais vão atuar em 350 lojas dos mais diversos segmentos como decoração, moda feminina e masculina e acessórios

Os interessados podem fazer o cadastro dos currículos no site da Alfaitaria de Ideias , empresa reponsável pela realização do evento.

O evento começa no dia 14 de maio apenas para convidados e abre as portas para o público no dia 15. Os consumidores poderão visitar o espaço até 19 de maio e fazer as compras com até 90% de desconto.