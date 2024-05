Reajuste de 4,5% para servidores do ES é aprovado por deputados

Aumento vai incidir no contracheque de 96.815 trabalhadores ativos e inativos, passando a valer a partir deste mês

Os deputados estaduais aprovaram, em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realizada nesta terça-feira (7), projetos de lei que reajustam em 4,5% os salários de todos os servidores da rede estadual. O mesmo percentual de aumento será lançado aos vencimentos do governador do Estado, do vice e do secretariado.