Professores da Ufes iniciam greve e bloqueiam entradas da universidade

"Administração Central da Ufes informa que, devido à greve dos servidores técnico-administrativos, iniciada no mês de março, e a dos professores, deflagrada nesta segunda-feira, 15, os portões de acesso ao campus de Goiabeiras foram bloqueados pelo movimento paredista, estando impedido o acesso para veículos e pedestres. Em virtude disso, todas as atividades presenciais do campus de Goiabeiras estão suspensas nesta segunda-feira.

Administração Central da Ufes informa ainda que, em reunião realizada na semana passada com a diretoria da Associação dos Docentes da Ufes (Adufes), onde também foi conversado sobre a paralisação, em nenhum momento a gestão da Universidade foi comunicada sobre esta ação, que prejudica não só a circulação dentro do campus, mas impede, por exemplo, o funcionamento do restaurante universitário no dia de hoje, em Goiabeiras, o fornecimento de refeições para o campus de Maruípe e demais serviços como agências bancárias, cantinas, etc."

