Polícia faz operação contra PCV e prende duas pessoas em Vila Velha

Ação teve como objetivo o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, visando principalmente criminosos ligados à facção; cerca de 70 policiais foram empenhados

Duas pessoas foram presas em flagrante durante uma operação da Polícia Civil contra criminosos ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção criminosa que atua na região do Bairro da Penha, na Capital. A Operação Krisiun II foi deflagrada na madrugada desta quinta-feira (9), em bairros de Vila Velha . Além das prisões, foram apreendidos um veículo com restrição de furto/roubo, uma pistola e munições.

Em Barramares, foram realizadas buscas em uma residência, onde foi localizada uma motocicleta Honda CG Vermelha com restrição de furto e roubo. O indivíduo, de 19 anos, que estava com o veículo roubado, estava foragido do Sistema Penitenciário.