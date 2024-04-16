Roubo de carro termina com perseguição, tiros e acidente em São Mateus

Veículo foi roubado em Guriri, no litoral, e perseguição só terminou após Tracker bater em uma árvore Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo informações da corporação, tudo começou quando quatro indivíduos encapuzados roubaram um carro Chevrolet Tracker em Guriri, no litoral, e foram vistos por um cerco policial Centro da cidade. Nesse momento, começou uma perseguição pelas ruas e avenidas do bairro.

Durante a fuga, os ocupantes da Tracker iniciaram uma troca de tiros com os policiais na avenida José Tozzi, ainda na região central de São Mateus. Apesar do susto, não houve registro de pessoas feridas pelos disparos.

A perseguição continuou pela BR 101, em direção ao bairro Litorâneo. Já em um local próximo, no bairro Jambeiro, o veículo bateu em uma árvore e finalmente parou. Dos dois suspeitos detidos, um deles sofreu um machucado no rosto.

Segundo a apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o carro foi roubado quando o dono ia visitar um local onde tinha interesse de adquirir. Segundo o Major Bergamim, da PM, os dois suspeitos presos tem histórico de passagens pela polícia por envolvimento em uma quadrilha especializada em roubos de veículos. O agente disse que ambos estavam presos e foram soltos há cerca de seis meses.