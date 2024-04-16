Criminosos furtam 60 sacas de café, caminhão e motosserras em Boa Esperança

Um produtor rural teve 60 sacas de café, duas motosserras e um caminhão furtados por suspeitos na localidade de Córrego Cinco Voltas, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite do último domingo (14), por volta das 20h30.
A vítima relatou à Polícia Militar ter visto um veículo de carroceria rondando a propriedade. Os suspeitos levaram as sacas do café pilado, um caminhão Mercedes-Benz branco e motosserras da marca Stihl e Husqvarna. Buscas foram feitas na região, mas ninguém foi localizado.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil orientou a vítima a registrar um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. Quem tiver informações sobre os criminosos pode ajudar pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, ou através do site disquedenuncia181.es.gov.br.