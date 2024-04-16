Carreta carregada com sacos de trigo tomba em Rio Bananal

Uma carreta carregada com sacos de trigo tombou e deixou a pista na região da Serra do Sangali, em Rio Bananal, totalmente interditada na manhã desta terça-feira (16). À repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, o motorista do veículo, de 33 anos, que não quis ser identificado, contou que perdeu o controle da direção na descida da serra, ao fazer uma curva. Ele teve apenas ferimentos no braço.