Sêxtuplos de Colatina: Eloá e Maytê recebem alta após 4 meses internadas

Após ficarem internadas por pouco mais de quatro meses, as gêmeas Eloá e Maytê, dos sêxtuplos de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , receberam alta médica na manhã desta quarta-feira (7), por volta das 11h30. Para a alegria da família de Quezia Romualdo e Magdiel Costa, os papais, elas vão se reunir ao Henry e ao Lucca, que já estão em casa, e à Heloísa, a irmã mais velha.

"É um momento que estávamos esperando muito. É um dia tão desejado e sonhado por todos. Graças a Deus passamos por tanta luta, por provações, mas o Senhor esteve conosco a todo momento, dando força, nos ajudando, e a vitória veio, gente. Graças a Deus os quatro estão juntinhos. Muito feliz!" Quezia Romualdo - Mãe dos sêxtuplos

Devido à prematuridade, elas permaneceram internadas no Hospital São Bernardo Apart, em Colatina. Maytê apresentou complicações durante o período e precisou ser encaminhada para um hospital na Grande Vitória, até que tivesse melhora do quadro de saúde. Eloá foi a última que veio ao mundo e era a criança com o menor peso.

"Foram mais de 120 dias de internação com suporte multidisciplinar na unidade de terapia intensiva neonatal, que trazem um sentimento de gratidão e felicidade de participar desse momento único da história do hospital e de todo o corpo clínico, que é ver esses quatro irmãos em casa, juntos da família”, comemorou a médica Júlia Mattedi, diretora técnica do São Bernardo Apart Hospital.