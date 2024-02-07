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Momento de alegria

Sêxtuplos de Colatina: Eloá e Maytê recebem alta após 4 meses internadas

Gêmeas deixaram hospital no final da manhã desta quarta-feira (7); elas se juntarão aos gêmeos Henry e ao Lucca, que já estão em casa, e à Heloísa, a irmã mais velha
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 fev 2024 às 11:52

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 11:52

Após ficarem internadas por pouco mais de quatro meses, as gêmeas Eloá e Maytê, dos sêxtuplos de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, receberam alta médica na manhã desta quarta-feira (7), por volta das 11h30. Para a alegria da família de Quezia Romualdo e Magdiel Costa, os papais, elas vão se reunir ao Henry e ao Lucca, que já estão em casa, e à Heloísa, a irmã mais velha.
"É um momento que estávamos esperando muito. É um dia tão desejado e sonhado por todos. Graças a Deus passamos por tanta luta, por provações, mas o Senhor esteve conosco a todo momento, dando força, nos ajudando, e a vitória veio, gente. Graças a Deus os quatro estão juntinhos. Muito feliz!"
Quezia Romualdo - Mãe dos sêxtuplos
Devido à prematuridade, elas permaneceram internadas no Hospital São Bernardo Apart, em Colatina. Maytê apresentou complicações durante o período e precisou ser encaminhada para um hospital na Grande Vitória, até que tivesse melhora do quadro de saúde. Eloá foi a última que veio ao mundo e era a criança com o menor peso.
"Foram mais de 120 dias de internação com suporte multidisciplinar na unidade de terapia intensiva neonatal, que trazem um sentimento de gratidão e felicidade de participar desse momento único da história do hospital e de todo o corpo clínico, que é ver esses quatro irmãos em casa, juntos da família”, comemorou a médica Júlia Mattedi, diretora técnica do São Bernardo Apart Hospital.
Os sêxtuplos nasceram no dia 1º de outubro do ano passado, após 27 semanas de gestação. Matteo e Theo não resistiram e faleceram. Henry e Lucca tiveram alta nos dias 5 e 8 de janeiro.

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