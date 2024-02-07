Morador de Pinheiros dado como morto 'volta a viver' após quase 5 anos

Homem é dado como morto em Pinheiros após erro de cartório Crédito: Raphael Verly

Agora, oficialmente, ele está vivo. O trabalhador rural Sérgio de Jesus, de 41 anos, morador de Pinheiros , no Norte do Espírito Santo , que havia sido declarado morto devido ao erro de um cartório que emitiu certidão de óbito de um homônimo usando os documentos dele, agora está com a situação regularizada e pode viver normalmente. Isso significa que ele pode emitir documentos, trabalhar com a carteira assinada e realizar o sonho do casamento, entre outros direitos.

Foram aproximadamente cinco anos tentando provar que está vivo. Depois desse tempo todo, o sentimento é de felicidade. “Estou feliz por estar ‘vivo novamente’ e poder trabalhar com carteira assinada. E agora está perto do nosso sonho se realizar, o sonho do casamento”, disse Sérgio, na expectativa de se casar com a companheira, Eliene Miranda.

O processo foi acompanhado pelo advogado Willian Ferreira. “Foram realizadas as atualizações nos órgãos responsáveis. O CPF, título de eleitor e dados do INSS do Sérgio já se encontram regulares. Todo o procedimento foi finalizado”, explicou o advogado.

Sérgio obteve a informação de que tudo estava resolvido nesta terça-feira (6) e já foi até o cartório e também a uma agência do INSS para atualizar documentos. A intenção do trabalhador é também verificar se tem direito a danos morais.

Relembre o caso

Sérgio de Jesus descobriu que "estava morto" em julho de 2019, quando foi sacar o Auxílio Emergencial e não conseguiu. Desde então, ele tentava levar uma vida normal, mas sequer conseguia arrumar um emprego com carteira assinada e nem mesmo obter a certidão de nascimento devido ao problema.

Toda a confusão aconteceu porque um homônimo dele, de fato, morreu. No entanto, o cartório que emitiu a certidão de óbito, em Vitória, usou os dados de outro Sérgio, neste caso, o que estava vivo (e está) para a confecção do documento.

Imediatamente, Sérgio, o morador de Pinheiros, procurou um advogado. Com a defesa, o produtor rural conseguiu, somente em junho de 2023, a anulação da certidão de óbito emitida de forma equivocada. Além disso, a Justiça determinou que todos os órgãos fossem comunicados sobre a decisão, validando todos os documentos do trabalhador rural.