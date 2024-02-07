Hanseníase: entenda os sintomas mais frequentes da doença

Manchas brancas na pele são um dos sinais da hanseníase Crédito: Shutterstock

A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença infectocontagiosa, que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, podendo causar deformidades e incapacidades permanentes se não diagnosticada e tratada precocemente.

O ano de 2022 registrou mais de 17 mil casos da doença no Brasil, sendo o segundo país com maior número de novos casos de hanseníase no mundo, atrás apenas da Índia.

“A hanseníase é uma doença infectocontagiosa transmitida por uma bactéria - mycobacterium leprae - através da respiração, gotículas que ficam suspensas no ar. Possui afinidade pela pele e pelos nervos periféricos, podendo causar incapacidades físicas e deformidades”, declara a dermatologista Renata Amorim, da Rede Oto/Kora Saúde.

Os sintomas mais frequentes da hanseníase

Manchas brancas ou avermelhadas na pele;





Alteração da sensibilidade térmica (ao calor e ao frio);





Comprometimento do nervo periférico;





Diminuição de pelos e de suor;





Sensação de formigamento e/ou fisgadas, principalmente nas mãos e nos pés;





Diminuição ou ausência da sensibilidade e força muscular na face, mãos e/ou pés;





Nódulos no corpo.



Para a dermatologista Juliana Massuda, do Hospital São Luiz Campinas, a conscientização e o combate ao preconceito, com informações corretas são essenciais, já que historicamente pessoas com hanseníase são afastadas de atividades comuns como convívio familiar, social e até mesmo de empregos.

A médica destaca que o contágio se dá apenas por meio de contatos domiciliares prolongados, ou seja, pessoas que moram com o doente. "Apertar as mãos, encostar, abraçar ou trabalhar com pessoas com hanseníase não provoca contaminação".