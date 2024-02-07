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Relação com tráfico

Suspeito de assassinato em cidade do Sul do ES é preso no Rio de Janeiro

Operação em que jovem de 19 anos foi preso aconteceu na cidade de Campos dos Goytacazes; além dele, três mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 09:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 fev 2024 às 09:56
Suspeito de assassinato no Sul do ES é preso no Rio de Janeiro
Suspeito de assassinato no Sul do ES é preso no Rio de Janeiro Crédito: Polícia Civil
Um jovem de 19 anos foi preso durante uma operação na terça-feira (6), em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, ele estava foragido por ser um dos suspeitos de matar a tiros um rapaz de 20 anos em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado, enquanto a vítima dormia. O crime aconteceu no dia 27 de novembro do ano passado.
A operação, que integrou agentes do Espírito Santo, com o apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi deflagrada para prender dois integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua no Rio de Janeiro. As ações foram nas localidades de Santo Eduardo e Santa Maria, distritos do município de Campos de Goytacazes.
Motivados, segundo a investigação, por disputas de domínio do tráfico de drogas, eles foram até à cidade de Bom Jesus do Norte e mataram um homem.

Suspeito de assassinato no Sul do ES é preso no Rio de Janeiro

Além da prisão do rapaz de 19 anos, três mulheres, de 19, 20 e 64 anos, foram presas em flagrante em residência por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda segundo as investigações, as duas mulheres, de 19 e 20 anos, eram de Vila Velha e foram cooptadas para atuarem no tráfico de drogas na cidade fluminense.
Em outra residência, segundo a polícia, foram apreendidos oito aparelhos celulares, 60 buchas de maconha, 48 pinos de cocaína, 29 papelotes de cocaína e R$ 7.463,00 em espécie.
O jovem de 19 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça. Outro homem, de 30 anos, apontado também como executor do crime, não foi encontrado. Contra ele, consta um mandado de prisão temporária e, por conta disso, agora passa a ser considerado foragido da Justiça.

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