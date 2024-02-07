Suspeito de assassinato em cidade do Sul do ES é preso no Rio de Janeiro

Suspeito de assassinato no Sul do ES é preso no Rio de Janeiro Crédito: Polícia Civil

A operação, que integrou agentes do Espírito Santo, com o apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi deflagrada para prender dois integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua no Rio de Janeiro. As ações foram nas localidades de Santo Eduardo e Santa Maria, distritos do município de Campos de Goytacazes.

Motivados, segundo a investigação, por disputas de domínio do tráfico de drogas, eles foram até à cidade de Bom Jesus do Norte e mataram um homem.

Suspeito de assassinato no Sul do ES é preso no Rio de Janeiro

Além da prisão do rapaz de 19 anos, três mulheres, de 19, 20 e 64 anos, foram presas em flagrante em residência por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda segundo as investigações, as duas mulheres, de 19 e 20 anos, eram de Vila Velha e foram cooptadas para atuarem no tráfico de drogas na cidade fluminense.

Em outra residência, segundo a polícia, foram apreendidos oito aparelhos celulares, 60 buchas de maconha, 48 pinos de cocaína, 29 papelotes de cocaína e R$ 7.463,00 em espécie.