Sérgio de Jesus é morador de Pinheiros e foi dado como morto após erro no cartório Crédito: Raphael Verly

Isso porque na última quinta-feira (25), o cartório em Vitória que causou toda a confusão após usar os dados do Sérgio de Jesus (que está vivo) para emitir uma certidão de óbito de um homônimo, informou ao Willian Ferreira, advogado do Sérgio (o que está vivo), que enviou um comunicado para que o cartório de Pinheiros faça a averbação do cancelamento do óbito.

No cartório de Pinheiros, o advogado do Sérgio foi informado de que o documento já estará pronto nos próximos dias.

Your browser does not support the audio element. Declarado como morto, morador de Pinheiros está perto de voltar a viver

"Com o documento, ele [o Sérgio] vai comparecer pessoalmente no INSS, Receita Federal e Cartório Eleitoral para retornar todos os direitos dele" Willian Ferreira - Advogado

Procurado pela reportagem, Sérgio disse, por telefone, que ficou bem feliz com a notícia e que não vê a hora de viver a vida normalmente, inclusive, para casar com a companheira Eliene Miranda. "A mulher tá me apertando para casar... Todo dia me aperta para casar! Então é a primeira coisa que vou fazer", disse o trabalhador rural.

Relembre a história

Sérgio de Jesus descobriu que "estava morto" em julho de 2019, quando foi sacar o Auxílio Emergencial e não conseguiu. Desde então, ele tenta levar uma vida normal, mas sequer consegue arrumar um emprego com carteira assinada e nem mesmo obter a certidão de nascimento devido ao problema.

Sérgio e a companheira, Eliene Miranda, tentam casar no civil, mas não conseguem por ele estar "morto" Crédito: Raphael Verly

Toda a confusão aconteceu porque um homônimo dele, de fato, morreu. No entanto, o cartório que emitiu a certidão de óbito, em Vitória, usou os dados de outro Sérgio, neste caso, o que estava vivo (e está) para a confecção do documento.