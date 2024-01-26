Morador de Pinheiros tenta provar que está vivo após ser declarado como morto

Sérgio de Jesus é morador de Pinheiros e foi dado como morto após erro no cartório Crédito: Raphael Verly

Imagina ir ao banco sacar dinheiro e descobrir que você não tem direito ao benefício porque está morto?! Situação bizarra, mas foi o que acorreu com o trabalhador rural Sérgio de Jesus, morador de Pinheiros , no Norte do Estado.

Ele descobriu que "estava morto" em julho de 2019, quando foi sacar o Auxílio Emergencial e não conseguiu. Desde então, Sérgio tenta levar uma vida normal, mas sequer consegue arrumar um emprego com carteira assinada e nem mesmo obter a certidão de nascimento devido ao problema.

Morreu, mas não foi ele

Toda a confusão aconteceu porque um homônimo dele, de fato, morreu. No entanto, o cartório que emitiu a certidão de óbito, em Vitória, usou os dados de outro Sérgio, neste caso, o que estava vivo (e está) para a confecção do documento.

Imediatamente, Sérgio, o morador de Pinheiros, procurou um advogado. Com a defesa, o produtor rural conseguiu, somente em junho de 2023, a anulação da certidão de óbito emitida de forma equivocada. Além disso, a Justiça determinou que todos os órgãos fossem comunicados sobre a decisão, validando todos os documentos do trabalhador rural.

Porém, até o momento, a situação de Sérgio não foi resolvida e ele segue constando como morto no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Sérgio e a companheira, Eliene Miranda, tentam casar no civil, mas não conseguem por ele estar "morto" Crédito: Raphael Verly

Segundo o advogado de Sérgio, Willian Ferreira, após a decisão na Justiça, o cartório onde o óbito foi registrado equivocadamente na Capital capixaba deveria ter anulado o documento. Só depois desse processo é que os documentos do morador de Pinheiros terão validade de pessoa viva.

"O cartório vai fazer um cancelamento desse registro e vai informar ao juiz que realizou esse cancelamento. A partir disso, é automaticamente feita uma atualização no banco de dados nacional e os demais órgãos e autoridades fazem a atualização no cadastro do Sérgio" Willian Ferreira - Advogado

A companheira de Sérgio, Eliene Miranda, também aguarda ansiosamente pelo dia em que a situação dele será resolvida. Eles querem se casar, mas o problema com a certidão de óbito impede que ela e o trabalhador rural realizem esse sonho.

"Ele não pode trabalhar de carteira assinada, né! E nós queremos casar e não podemos", disse Eliene.

"Limpar o nome, né! Os documentos... Botar tudo em dia e conseguir um trabalho bom!" Sérgio de Jesus - Trabalhador rural

O cartório de Vitória foi procurado, mas, até a publicação desta matéria, não enviou resposta sobre o que tem sido feito para resolver a situação do Sérgio.

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por sua vez, informou que, em consulta aos sistemas, verificou que a certidão de óbito permanece ativa. "O procedimento para solicitar a atualização no sistema é feito presencialmente em uma das agências da Previdência Social. O segurado deve comparecer ao agendamento de posse da sentença judicial e abrir um requerimento para acerto dos dados cadastrais", acrescentou o órgão, em nota.