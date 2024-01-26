Caminhão entra em área proibida e arrasta fios no Centro de Cachoeiro

O caminhoneiro informou aos agentes de trânsito que não observou a sinalização e o GPS o levou para o Centro. De acordo com informações da Prefeitura de Cachoeiro, o bairro é proibido para caminhões, e nas vias de acesso existem placas proibindo. A infração média tem multa prevista no valor de R$130, 16, além de 4 pontos na CNH do condutor.