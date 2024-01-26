Caminhão entra em área proibida e arrasta fios no Centro de Cachoeiro

Um caminhão ficou preso em uma curva após tentar acessar uma ponte no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (26). O motorista do veículo, que já foi retirado do local, foi autuado por transitar em local proibido para veículos pesados.
O caminhoneiro informou aos agentes de trânsito que não observou a sinalização e o GPS o levou para o Centro. De acordo com informações da Prefeitura de Cachoeiro, o bairro é proibido para caminhões, e nas vias de acesso existem placas proibindo. A infração média tem multa prevista no valor de R$130, 16, além de 4 pontos na CNH do condutor.
Por conta da ocorrência, o trânsito fluiu para a Rua Costa Pereira e seguiu vias alternativas. O período de desobstrução foi de aproximadamente 40 minutos, já que cabos de telecomunicação ficaram presos no veículo.