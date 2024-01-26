Homem apontado como executor do ex-patrão é preso em Aracruz

Carlos André da Silva, vulgo Rato, de 43 anos, foi preso nesta quinta-feira (25) Crédito: Divulgação/PCES

Segundo a PC, a prisão foi realizada após a polícia receber informações do paradeiro de Carlos André por meio do Disque-Denúncia 181, que apontavam que o homem estava escondido na casa da mãe dele em Jacupemba. A equipe policial foi até o local e confirmou a presença do indivíduo, que não reagiu à prisão.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, o indivíduo de 43 anos é autor de um homicídio ocorrido em 15 de março de 2023, na localidade de Jacupemba, em Aracruz. Utilizando de uma pistola calibre. 380, ele efetuou cerca de 14 disparos contra a vítima, que foi a óbito no local.

Vítima estava montado em uma moto quando foi alvejado em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que ofereceu denúncia contra o investigado. Em seguida, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz decretou a prisão de Carlos André, que estava foragido até essa quinta-feira (25). O preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA), onde permanecerá à disposição da Justiça.

“A DHPP de Aracruz reforça a importância da população em realizar denúncias anônimas pelo número 181, ajudando na prisão de criminosos e na resolução de casos graves ocorridos na região”, afirmou o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Aracruz, delegado André Jaretta.

Relembre o caso

Um desentendimento entre o dono de uma construtora, de 42 anos, e um ex-funcionário dele, de 43, terminou em morte no distrito de Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Alecione Sobrinho da Silva foi assassinado a tiros no meio da Avenida Luiz Rossato.