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Em Jacupemba

Homem apontado como executor do ex-patrão é preso em Aracruz

Crime aconteceu em março do ano passado. Segundo a PC, inquérito concluiu que Carlos André foi quem matou Alecione Sobrinho da Silva, com cerca de 14 tiros
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 jan 2024 às 10:42

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 10:42

Carlos André da Silva, vulgo Rato, de 43 anos - preso nesta quinta-feira (25)
Carlos André da Silva, vulgo Rato, de 43 anos, foi preso nesta quinta-feira (25) Crédito: Divulgação/PCES
Acusado de um homicídio ocorrido em março do ano passado, em Jacupemba, Aracruz, no Norte do Espírito Santo, um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (25), em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ele foi identificado como Carlos André da Silva, vulgo "Rato", e foi funcionário da vítima, Alcione Sobrinho da Silva, que era dono de uma pequena construtora.
Segundo a PC, a prisão foi realizada após a polícia receber informações do paradeiro de Carlos André por meio do Disque-Denúncia 181, que apontavam que o homem estava escondido na casa da mãe dele em Jacupemba. A equipe policial foi até o local e confirmou a presença do indivíduo, que não reagiu à prisão.
De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, o indivíduo de 43 anos é autor de um homicídio ocorrido em 15 de março de 2023, na localidade de Jacupemba, em Aracruz. Utilizando de uma pistola calibre. 380, ele efetuou cerca de 14 disparos contra a vítima, que foi a óbito no local.
Vítima estava montado em uma moto quando foi alvejado em Aracruz
Vítima estava montado em uma moto quando foi alvejado em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que ofereceu denúncia contra o investigado. Em seguida, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz decretou a prisão de Carlos André, que estava foragido até essa quinta-feira (25). O preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA), onde permanecerá à disposição da Justiça.
“A DHPP de Aracruz reforça a importância da população em realizar denúncias anônimas pelo número 181, ajudando na prisão de criminosos e na resolução de casos graves ocorridos na região”, afirmou o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Aracruz, delegado André Jaretta.

Relembre o caso

Um desentendimento entre o dono de uma construtora, de 42 anos, e um ex-funcionário dele, de 43, terminou em morte no distrito de Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Alecione Sobrinho da Silva foi assassinado a tiros no meio da Avenida Luiz Rossato.
De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido após a vítima ir até a casa do ex-patrão para fazer uma cobrança. Alecione havia feito um serviço para a empresa e tinha um acerto pendente, mas não se sabe detalhes sobre a suposta pendência. Os envolvidos tiveram uma desavença algumas semanas antes do crime.

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