Vacinação contra a dengue terá duas fases e doses chegam em fevereiro no ES

A vacinação contra a dengue no Espírito Santo será realizada em duas fases. Na manhã desta quinta-feira (25), o Ministério da Saúde anunciou que o Estado vai receber um lote de doses que será distribuído por 20 municípios, onde a Secretária de Saúde do Espírito Santo (Sesa) afirmou que vai fazer a aplicação em crianças de 10 a 14 anos em um intervalo de três meses.
Segundo a Sesa, o Estado aguarda definições do Ministério da Saúde para divulgar o número de doses que serão ofertadas. A expectativa é que as vacinas cheguem ao Espírito Santo no início de fevereiro. "Para a Secretaria, as vacinas são uma importante ferramenta de combate à doença. No entanto, como o lote adquirido pelo governo federal é limitado, a recomendação é que a população se previna com outros cuidados", informa a Sesa.
- FORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE
Limpeza constante de quintais; remoção de água de pratos de plantas; colocar garradas vazias de cabeça para baixo; tampar tonéis, depósitos de água e caixas d'água; eliminar recipientes que possam acumular água parada; escovar a borda de recipientes como vasos de plantas e vasilhas de água e comida de animais.