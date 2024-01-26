Serra faz mutirão de vacinação neste sábado (27)

Além disso, a Secretaria de Saúde da Serra apontou que é possível se imunizar nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde do município, de acordo com o horário da Sala de Vacinação de cada uma delas. No caso da vacinação contra Covid-19, o agendamento on-line pode ser feito nas segundas e quintas-feiras, a partir das 18h, no site da prefeitura.