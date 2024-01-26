Serra faz mutirão de vacinação neste sábado (27)

Moradores da Serra poderão colocar a vacinação em dia neste sábado (27), no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. Serão ofertadas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, além de doses contra influenza (gripe) e Covid-19.
A vacinação acontece das 9h às 17h e não é necessário agendamento prévio, mas é importante apresentar documento pessoal, CPF ou Cartão do SUS. No caso da vacinação infantil, também é necessário levar a Caderneta da Criança.
Além disso, a Secretaria de Saúde da Serra apontou que é possível se imunizar nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde do município, de acordo com o horário da Sala de Vacinação de cada uma delas. No caso da vacinação contra Covid-19, o agendamento on-line pode ser feito nas segundas e quintas-feiras, a partir das 18h, no site da prefeitura.