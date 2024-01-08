ES registra aumento de cobertura vacinal no calendário infantil em 2023

Um dos maiores aumentos foi registrado pela vacina BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose. Dados, ainda preliminares do Sistema Vacina e Confia de janeiro a dezembro de 2023, indicam uma cobertura de 94,52%. Esse número representa um aumento de 12,18 pontos percentuais quando comparada à cobertura de 2022, que foi de 82,34%. Em 2021, a cobertura havia sido de 84,51%. O Ministério da Saúde estabelece meta de 90% para esse imunizante.