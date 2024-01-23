Saiba os bairros da Grande Vitória com mais casos de dengue

No período de verão, compreendido entre 22 de dezembro e 20 de março, os casos de dengue registram crescimento ao redor do Brasil, e consequentemente, do Espírito Santo. Devido a fatores como variação climática e aumento das chuvas, o que acelera o ciclo biológico do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da doença, só na Grande Vitória, desde 1º de janeiro de 2024, são mais de 827 casos de dengue notificados.
De acordo com a Secretária Estadual de Saúde (Sesa), ao redor do Estado já são mais de 3.150 casos contabilizados em 2024 – o equivalente à 76,89 casos por 100 mil habitantes.
Alguns bairros da Grande Vitória, segundo as prefeituras, têm exigido atenção especial por concentrarem, no momento, mais casos da doença.
Vitória
Em Vitória, segundo a Secretária de Saúde (Semus), já são mais de 290 casos confirmados no ano de 2024. Mesmo com ações voltadas para o combate ao mosquito transmissor da dengue e de orientação à população, a Capital registrou crescimento. Os bairos mais atingidos são:
- Jardim Camburi (64)
- Jardim da Penha (21)
- Maria Ortiz (15)
- Nova Palestina (15)
- Resistência (10)
- Santa Martha (10)
- Santo Antônio (10)
- Bonfim (9)
- Conquista (9)
- Redenção (9)
- São Cristovão (9)
- Andorinhas (7)
Para combate ao mosquito, a Semus informa que realiza ações nos bairros da cidade. “Entre as principais ações de rotina diária, estão as vistorias e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, vistoria e controle de larvas em bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d'água, controle de larvas em obras e carro fumacê. Além disso, estão sendo realizados mutirões de combate ao mosquito, em parceria com a Central de Serviços, e ações educativas de prevenção à dengue”, informa o órgão de saúde.
Vila Velha
Em Vila Velha, apenas nas duas primeiras semanas do ano já são mais de 209 casos notificados. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade conta com ações intensificadas para coibir a proliferação do Aedes aegypti.
De acordo com o boletim epidemiológico os bairros com maior número de casos notificados de dengue são:
- Praia da Costa (15)
- Ataíde (13)
- Glória (11)
- Cobilândia/Nova Cobilândia (10)
- Vale Encantado (10)
- Centro/Prainha (7)
- Praia de Gaivotas (7)
- Aribiri (7)
- Alvorada (7)
- Residencial Jabaeté (7)
"Em Vila Velha as ações de combate aos focos do mosquito Aedes aegypti acontecem diariamente, em todas as regiões da cidade. A equipe do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (Pesms) percorre escolas, feiras livres e outros ambientes levando orientações sobre os cuidados necessários. Além disso, de tempos em tempos acontecem mutirões com oferta de serviços como limpeza de caixa-ralo (bueiro), remoção de inservíveis - restos de móveis, vasilhames, pneus e objetos sem utilidade, vistorias em imóveis, terrenos e canteiros de obras, entre outras importantes ações", informou a secretária de saúde da cidade.
Serra
Já na Serra, cidade com o maior número de habitantes do Espírito Santo, os números mostram que o município está com menos de 100 casos para cada 100 mil habitantes, ou seja, com baixa incidência e em baixo risco da doença, de acordo com parâmetros do Ministério da Saúde.
Na primeira semana de 2024, o município serrano contabilizou 263 casos. No acumulado das últimas quatro semanas, conforme a Secretária de Saúde da Serra (Sesa), os bairros com maior número de casos confirmados são:
- Planalto Serrano (28)
- Novo Horizonte (26)
- Vila Nova de Colares (19)
De acordo com a Sesa, já neste mês de janeiro, a cidade contou com ações de combate à dengue em, pelo menos, 11 bairros.
“Durante as visitas são passadas orientações de como evitar e combater focos do mosquito. Também é feita inspeção em locais que podem acumular água como ralos, vasinhos de planta e depósitos de geladeira, e ressaltada a importância de manter as caixas d’água bem tampadas ou teladas. Além disso, outras ações da Secretaria de Saúde da Serra contra a dengue continuam de forma regular e contínua com serviços como: colocação de larvicidas nas valas e córregos; trabalho com bombas costais para pulverização; atividades de educação em saúde; visitas domiciliares; bloqueios de acordo com os casos notificados; e visitas a locais estratégicos (borracharias, floriculturas, ferros-velhos, entre outros)”, informou a Secretaria de Saúde do município.
Cariacica
Em Cariacica, que ainda faz um levantamento detalhado de 2024, os bairros com maiores índices de dengue são:
- Prolar (2)
- Cariacica-Sede (3)
- Nova Rosa da Penha (6)
- Flexal II (9)
- Retiro Saudoso (2)
- Sotema (4)
- Alto Lage (7)
- Nova Brasília (8)
- Itanguá (4)
- Santa Cecília (6)
- Vila Rica (2)
- Vale Esperança (2)
- Jardim América (2)
- Caçaroca (5)
Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Saúde do município não informou quais as medidas voltadas para combate ao mosquito-da-dengue.
Guarapari
Na Cidade Saúde, um dos locais mais visitados do Espírito Santo no período de verão, são 62 casos de dengue notificados e 7 confirmados em 2024. De acordo com a Secretaria de Saúde (Semsa), a Praia do Morro apresenta o maior número de focos no município.
Procurada pela reportagem, a Semsa sinalizou que pretende divulgar os números detalhados nos próximos dias, quando um boletim será emitido.
O que o Estado tem feito?
No ano de 2022, foram 20.929 casos e seis óbitos confirmados por conta da dengue no Espírito Santo. Já em 2023, o Estado contabilizou 191.131 casos e 98 mortes.
“O ano de 2023 foi um ano com muitos casos. Isso é provocado pela introdução do sorotipo 2. Então, nós tínhamos sorotipos simultâneos 1 e 2 circulando em conjunto com os fatores das condições climáticas, o que, consequentemente, aumenta a infestação de vetor e o número de casos”, explica Orlei Cardoso, subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde.
De acordo com o subsecretário, o comportamento da população é de suma importância para a diminuição dos casos em 2024. “Além do trabalho dos agentes, é preciso consciência da população, já que pesquisas mostram que 75% dos focos estão dentro dos imóveis”.
Para combate ao aumento expressivo de casos ao redor do Estado, a Secretaria de Saúde ressalta que os cuidados com o Aedes aegypti são válidos para todas as arboviroses que o mosquito transmite, como dengue, zika e chikungunya.
“A Secretaria reforça o importante papel que a sociedade tem no enfrentamento ao mosquito, com ações de cuidados diários de limpeza, uma vez que 80% dos focos encontram-se nas residências.
Entre as ações realizadas pela Sesa está a capacitação contínua dos profissionais de saúde e das equipes nas superintendências regionais de saúde e nos municípios, especialmente para fomentar a realização do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), informa a Sesa.
Além disso, com os municípios, o Estado auxilia na atualização dos planos de contingência e no estímulo da realização de mutirões de limpeza. A secretaria realizou em outubro do último ano a distribuição de 288 equipamentos para o reforço do combate e controle de vetores nos 78 municípios capixabas.
Em relação à vacina contra a dengue, a Sesa informa que o Estado deve receber um lote de doses em fevereiro, quando o Ministério da Saúde vai distribuir 5,2 milhões de doses ao redor do país, focando nas localidades com maior incidência de casos.
Formas de prevenção
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos;