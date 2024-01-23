Saiba os bairros da Grande Vitória com mais casos de dengue

No período de verão, compreendido entre 22 de dezembro e 20 de março, os casos de dengue registram crescimento ao redor do Brasil, e consequentemente, do Espírito Santo . Devido a fatores como variação climática e aumento das chuvas, o que acelera o ciclo biológico do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da doença, só na Grande Vitória , desde 1º de janeiro de 2024, são mais de 827 casos de dengue notificados.

De acordo com a Secretária Estadual de Saúde (Sesa), ao redor do Estado já são mais de 3.150 casos contabilizados em 2024 – o equivalente à 76,89 casos por 100 mil habitantes.

Alguns bairros da Grande Vitória, segundo as prefeituras, têm exigido atenção especial por concentrarem, no momento, mais casos da doença.

Vitória

Em Vitória, segundo a Secretária de Saúde (Semus), já são mais de 290 casos confirmados no ano de 2024. Mesmo com ações voltadas para o combate ao mosquito transmissor da dengue e de orientação à população, a Capital registrou crescimento. Os bairos mais atingidos são:

Jardim Camburi (64)

Jardim da Penha (21)

Maria Ortiz (15)

Nova Palestina (15)

Resistência (10)

Santa Martha (10)

Santo Antônio (10)

Bonfim (9)

Conquista (9)

Redenção (9)

São Cristovão (9)

Andorinhas (7)

Para combate ao mosquito, a Semus informa que realiza ações nos bairros da cidade. “Entre as principais ações de rotina diária, estão as vistorias e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, vistoria e controle de larvas em bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d'água, controle de larvas em obras e carro fumacê. Além disso, estão sendo realizados mutirões de combate ao mosquito, em parceria com a Central de Serviços, e ações educativas de prevenção à dengue”, informa o órgão de saúde.

Vila Velha

Em Vila Velha , apenas nas duas primeiras semanas do ano já são mais de 209 casos notificados. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade conta com ações intensificadas para coibir a proliferação do Aedes aegypti.

De acordo com o boletim epidemiológico os bairros com maior número de casos notificados de dengue são:

Praia da Costa (15)

Ataíde (13)

Glória (11)

Cobilândia/Nova Cobilândia (10)

Vale Encantado (10)

Centro/Prainha (7)

Praia de Gaivotas (7)

Aribiri (7)

Alvorada (7)

Residencial Jabaeté (7)

"Em Vila Velha as ações de combate aos focos do mosquito Aedes aegypti acontecem diariamente, em todas as regiões da cidade. A equipe do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (Pesms) percorre escolas, feiras livres e outros ambientes levando orientações sobre os cuidados necessários. Além disso, de tempos em tempos acontecem mutirões com oferta de serviços como limpeza de caixa-ralo (bueiro), remoção de inservíveis - restos de móveis, vasilhames, pneus e objetos sem utilidade, vistorias em imóveis, terrenos e canteiros de obras, entre outras importantes ações", informou a secretária de saúde da cidade.

Serra

Já na Serra , cidade com o maior número de habitantes do Espírito Santo, os números mostram que o município está com menos de 100 casos para cada 100 mil habitantes, ou seja, com baixa incidência e em baixo risco da doença, de acordo com parâmetros do Ministério da Saúde

Na primeira semana de 2024, o município serrano contabilizou 263 casos. No acumulado das últimas quatro semanas, conforme a Secretária de Saúde da Serra (Sesa), os bairros com maior número de casos confirmados são:

Planalto Serrano (28)

Novo Horizonte (26)

Vila Nova de Colares (19)

De acordo com a Sesa, já neste mês de janeiro, a cidade contou com ações de combate à dengue em, pelo menos, 11 bairros.

“Durante as visitas são passadas orientações de como evitar e combater focos do mosquito. Também é feita inspeção em locais que podem acumular água como ralos, vasinhos de planta e depósitos de geladeira, e ressaltada a importância de manter as caixas d’água bem tampadas ou teladas. Além disso, outras ações da Secretaria de Saúde da Serra contra a dengue continuam de forma regular e contínua com serviços como: colocação de larvicidas nas valas e córregos; trabalho com bombas costais para pulverização; atividades de educação em saúde; visitas domiciliares; bloqueios de acordo com os casos notificados; e visitas a locais estratégicos (borracharias, floriculturas, ferros-velhos, entre outros)”, informou a Secretaria de Saúde do município.

Cariacica

Em Cariacica , que ainda faz um levantamento detalhado de 2024, os bairros com maiores índices de dengue são:

Prolar (2)

Cariacica-Sede (3)

Nova Rosa da Penha (6)

Flexal II (9)

Retiro Saudoso (2)

Sotema (4)

Alto Lage (7)

Nova Brasília (8)

Itanguá (4)

Santa Cecília (6)

Vila Rica (2)

Vale Esperança (2)

Jardim América (2)

Caçaroca (5)

Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Saúde do município não informou quais as medidas voltadas para combate ao mosquito-da-dengue.

Guarapari

Na Cidade Saúde , um dos locais mais visitados do Espírito Santo no período de verão, são 62 casos de dengue notificados e 7 confirmados em 2024. De acordo com a Secretaria de Saúde (Semsa), a Praia do Morro apresenta o maior número de focos no município.

Procurada pela reportagem, a Semsa sinalizou que pretende divulgar os números detalhados nos próximos dias, quando um boletim será emitido.

O que o Estado tem feito?

No ano de 2022, foram 20.929 casos e seis óbitos confirmados por conta da dengue no Espírito Santo. Já em 2023, o Estado contabilizou 191.131 casos e 98 mortes.

“O ano de 2023 foi um ano com muitos casos. Isso é provocado pela introdução do sorotipo 2. Então, nós tínhamos sorotipos simultâneos 1 e 2 circulando em conjunto com os fatores das condições climáticas, o que, consequentemente, aumenta a infestação de vetor e o número de casos”, explica Orlei Cardoso, subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde.

De acordo com o subsecretário, o comportamento da população é de suma importância para a diminuição dos casos em 2024. “Além do trabalho dos agentes, é preciso consciência da população, já que pesquisas mostram que 75% dos focos estão dentro dos imóveis”.

Para combate ao aumento expressivo de casos ao redor do Estado, a Secretaria de Saúde ressalta que os cuidados com o Aedes aegypti são válidos para todas as arboviroses que o mosquito transmite, como dengue, zika e chikungunya.

“A Secretaria reforça o importante papel que a sociedade tem no enfrentamento ao mosquito, com ações de cuidados diários de limpeza, uma vez que 80% dos focos encontram-se nas residências.

Entre as ações realizadas pela Sesa está a capacitação contínua dos profissionais de saúde e das equipes nas superintendências regionais de saúde e nos municípios, especialmente para fomentar a realização do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), informa a Sesa.

Além disso, com os municípios, o Estado auxilia na atualização dos planos de contingência e no estímulo da realização de mutirões de limpeza. A secretaria realizou em outubro do último ano a distribuição de 288 equipamentos para o reforço do combate e controle de vetores nos 78 municípios capixabas.

Em relação à vacina contra a dengue, a Sesa informa que o Estado deve receber um lote de doses em fevereiro, quando o Ministério da Saúde vai distribuir 5,2 milhões de doses ao redor do país, focando nas localidades com maior incidência de casos.

Formas de prevenção