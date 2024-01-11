ES registra mais de 1,2 mil casos de dengue na primeira semana de 2024

O Espírito Santo registrou 1.291 casos notificados de dengue na primeira semana de janeiro de 2024 e incidência de 31,76 casos por 100 mil habitantes. Os dados constam no boletim epidemiológico da doença divulgado nesta quinta-feira (11) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). No período não houve confirmação de óbitos.
O índice da primeira semana de janeiro deste ano é menor que o registrado na primeira semana de 2023, quando foram notificados 1.453 casos e a incidência era de 35,75. No entanto, é maior que a última semana do ano passado, quando a Sesa contabilizou 955 novas notificações da doença.
A incidência da doença em todo o Estado em 2024 é considerada baixa, de acordo com o indicador do Ministério da Saúde. O órgão classifica três níveis de incidência, conforme dados acumulados das últimas quatro semanas: baixa (menos de 100 casos/100 mil habitantes), média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes) e alta (mais de 300 casos/100 mil habitantes).
Em alguns municípios, no entanto, a incidência nessas últimas quatro semanas superou os 300 casos por 100 mil habitantes, como Laranja da Terra, onde o índice foi de 1.865,90, Apiacá (1.270,84), Afonso Cláudio (1.116,41), Ponto Belo (793,45), Água Doce do Norte (394,17), Linhares (333,41) e Ecoporanga (310,93).
Em 2023, o Espírito Santo enfrentou uma explosão de casos de dengue e teve a maior incidência de casos da doença no Brasil.