Dengue: ES tem explosão de casos e incidência é maior do Brasil em 2023

Agente de vigilância em Saúde faz vistoria em busca de focos de dengue Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Em 2022, o Espírito Santo registrou 20.929 casos. Já em 2023, foram 191.131 registros. A incidência saiu de 514,98 casos por 100 mil habitantes para 4.702,97 casos por 100 mil habitantes. A quantidade de mortes também cresceu consideravelmente, passando de seis para 98.

A incidência por 100 mil habitantes do Espírito Santo foi mais que duas vezes superior a de Estados como Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Em relação ao número total de casos, o Estado ficou em quinto. Confira os dados no infográfico acima.

Na avaliação do subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Amaral Cardoso, a alta tem relação com os sorotipos da dengue que circularam no Estado no ano passado, além das condições climáticas favoráveis a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“Começamos com o sorotipo 1 até o mês de fevereiro e depois identificamos o sorotipo 2, e verificamos uma aceleração do número de casos com dois sorotipos funcionando ao mesmo tempo. Temos também uma quantidade muito grande de mosquito circulando muito grande. 2023 foi muito seco e com chuva intermitentes, condições favoráveis para o vetor. A alta infestação, as condições favoráveis e os dois sorotipos ajudaram no aumento da epidemia”, explica.

Vacinação

A respeito da vacinação contra a dengue, o subsecretário informou que a previsão é que os imunizantes sejam liberados para os Estados a partir de fevereiro, mas de forma limitada.

“O grande problema é que a empresa que fabrica a vacina tem uma produção pequena. O Ministério da Saúde colocou que eles devem entregar 5 milhões de doses para o Brasil”, destaca Orlei.

Como a quantidade é pequena, o Ministério da Saúde vai verificar como será a aplicação, levando em conta o critério populacional e as faixas etárias, procedimento semelhante ao realizado no início da vacinação contra a Covid-19 . “É um indicador, mas só vamos saber ao certo quando o Ministério da Saúde finalizar essa avaliação”, pontua Orlei.

O imunizante protege contra os quatro sorotipos da dengue, mas, apesar de ser importante para evitar a contaminação com a doença, ainda será necessário manter medidas de combate e prevenção ao mosquito.