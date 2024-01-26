Cão da PM encontra drogas ao lado de lápide em cemitério de Colatina

A Polícia Militar encontrou drogas escondidas ao lado de uma lápide de um cemitério localizado no bairro João Manoel Meneguelli, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na última quarta-feira (24). A ação contou com o apoio do cão Top, da equipe K9 da PM. Dois suspeitos foram vistos, mas conseguiram fugir.
O momento em que o cão encontrou as drogas foi registrado em um vídeo. Foram achadas 10 buchas de maconha, além de 12 pedaços do mesmo entorpecente. O material foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina.