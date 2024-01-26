Chuva vai continuar? Veja previsão para o fim de semana no ES

Os últimos dias foram marcados por chuva intensa em todo o Espírito Santo devido a um canal de umidade e uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Mas como vai ficar o tempo neste fim de semana?
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que a chuva vai continuar no Espírito Santo desta sexta-feira (26) até a próxima terça-feira (30). Essa instabilidade ainda é provocada pelo canal de umidade e pela zona de convergência.
A Defesa Civil estima que a chuva vai se intensificar no sábado (27) nas regiões Norte, Noroeste e nos municípios do Sul, próximos da divisa com Minas Gerais, onde são esperados acumulados de 50 a 70 milímetros. A previsão é que as precipitações diminuam no domingo (28), com acumulados entre 10 e 30 milímetros.