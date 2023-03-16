Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Jacupemba

Patrão é suspeito de matar ex-funcionário a tiros em Aracruz

Vítima e suspeito teriam tido um desentendimento semanas antes do crime; policiais realizaram buscas, mas não conseguiram encontrar o autor dos disparos

Publicado em 16 de Março de 2023 às 11:31

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 mar 2023 às 11:31
Vítima estava montado em uma moto quando foi alvejado em Aracruz
Vítima estava montado em uma moto quando foi alvejado em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um desentendimento entre o dono de uma construtora, de 42 anos, e um ex-funcionário dele, de 43, terminou em morte no distrito de Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (15). Alecione Sobrinho da Silva foi assassinado a tiros no meio da Avenida Luiz Rossato. Segundo a Polícia Civil, o empresário é o principal suspeito do crime.
De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido após a vítima ir até a casa do ex-patrão para fazer uma cobrança. Alecione havia feito um serviço para a empresa e tinha um acerto pendente, mas não se sabe detalhes sobre a suposta pendência. Os envolvidos tiveram uma desavença havia algumas semanas.
Alecione foi conversar com o empresário na noite desta quarta-feira, mas ao chegar de moto na frente da casa do ex-patrão, foi alvo de disparos. O suspeito do crime, que não teve o nome divulgado, fugiu do local e não foi mais visto.
A Polícia Civil afirmou, em nota, que os tiros foram efetuados por uma pistola calibre .380, que não tem registro. A Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz investiga o caso e buscará junto ao Poder Judiciário a decretação da prisão do autor o mais breve possível, informou a corporação.

Correção

16/03/2023 - 4:18
Anteriormente, o título da reportagem informava que o crime teria sido praticado pelo patrão da vítima. Entretanto, a polícia informou que o mesmo é tido como suspeito. O texto foi atualizado. 

Veja Também

Suspeito de tentar jogar ônibus de ponte em Aracruz é detido pela polícia

Drone flagra pés de maconha e dono de imóvel acaba preso em Aracruz

Câmara de Aracruz dá posse a dois novos vereadores nesta segunda (13)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados