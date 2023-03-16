Patrão é suspeito de matar ex-funcionário a tiros em Aracruz

Vítima estava montado em uma moto quando foi alvejado em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um desentendimento entre o dono de uma construtora, de 42 anos, e um ex-funcionário dele, de 43, terminou em morte no distrito de Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (15). Alecione Sobrinho da Silva foi assassinado a tiros no meio da Avenida Luiz Rossato. Segundo a Polícia Civil, o empresário é o principal suspeito do crime.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido após a vítima ir até a casa do ex-patrão para fazer uma cobrança. Alecione havia feito um serviço para a empresa e tinha um acerto pendente, mas não se sabe detalhes sobre a suposta pendência. Os envolvidos tiveram uma desavença havia algumas semanas.

Alecione foi conversar com o empresário na noite desta quarta-feira, mas ao chegar de moto na frente da casa do ex-patrão, foi alvo de disparos. O suspeito do crime, que não teve o nome divulgado, fugiu do local e não foi mais visto.

A Polícia Civil afirmou, em nota, que os tiros foram efetuados por uma pistola calibre .380, que não tem registro. A Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz investiga o caso e buscará junto ao Poder Judiciário a decretação da prisão do autor o mais breve possível, informou a corporação.