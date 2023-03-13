Câmara de Aracruz dá posse a dois novos vereadores nesta segunda (13)

"Infelizmente, por um erro cometido pelo presidente do partido PTC, o senhor Antônio Pires, em que fazíamos parte nas últimas eleições, perdi o meu mandato e não faço mais parte do Legislativo do Município de Aracruz. Lamento muito o ocorrido, pois nesses dois anos tivemos a oportunidade de ajudar a trazer muitas melhorias para os moradores de nossa cidade e, infelizmente, tivemos que interromper o nosso trabalho. A prova de minha inocência é que não fiquei inelegível, e posso disputar uma nova eleição a qualquer momento. Uma informação importante é que o recurso ainda será apreciado pelo TSE. Jamais faria algo para envergonhar meus familiares e amigos, e também as 1192 pessoas que me confiaram o seu voto! Com a graça de Deus em 2024 estaremos de volta, e enquanto isso permanecemos lutando e fazendo o possível pra contribuir com uma Aracruz melhor."

