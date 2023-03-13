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Tragédia

'Dormiu e não acordou', diz mãe de bebê de 1 mês que morreu em Cariacica

Caso foi registrado neste domingo (12) no bairro Vista Mar, em Cariacica, na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2023 às 21:01

Publicado em 12 de Março de 2023 às 21:01

Eduarda de Souza Meira, de um mês e seis dias, que morreu sufocada enquanto dormia
Eduarda de Souza Meira, de um mês e seis dias, que morreu sufocada enquanto dormia Crédito: Acervo Pessoal
A trabalhadora rural Eliane Mendes de Souza — mãe da bebê Eduarda de Souza Meira, de um mês e seis dias, que morreu sufocada enquanto dormia neste domingo (12), no bairro Vista Mar, em Cariacica — disse que o dia estava amanhecendo quando amamentou a filha e a colocou para arrotar e dormir, porém, quando foi ao quarto checar se estava tudo bem a recém-nascida não acordou mais. As informações são do site g1ES e da TV Gazeta.
"De manhã, quando meu marido e nossa filha maior acordaram, ela estava acordada e passando a mão em mim. Levantei e fui tomar café. Não sei o que aconteceu. Tentei levantá-la e ela não quis acordar."
Eliane Mendes de Souza - Mãe
A família mora em uma propriedade rural na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais e decidiu passar os primeiros meses após o nascimento da bebê na casa da avó paterna.
Eliane disse ainda que a filha nasceu prematura, de 31 semanas, com pouco mais de 1 quilo e 695 gramas em Afonso Cláudio e foi transferida para o Hospital Infantil e Maternidade de Vila Velha (Himaba), onde ficou quase um mês internada.
Eduarda recebeu alta do hospital na última quinta-feira (9) e, segundo a mãe, atualmente estava com um quilo e 920 gramas e tinha uma consulta de acompanhamento marcada para esta segunda-feira (13).
"Passei a noite toda vigiando, porque ela é muito pequenininha. Não dormi em cima dela não. Até falei: 'Segunda-feira vou saber se ela engordou'. Não deu tempo. Ela dormiu e não acordou."
Eliane Mendes de Souza - Mãe
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada no final da manhã e foi até o bairro Vista Mar. No local, segundo a nota da corporação, "uma mulher relatou que, quando acordou, percebeu que seu bebê de 1 mês de vida estava sufocado, acreditando ter rolado sem querer para cima da criança enquanto dormia". A mãe, no entanto, nega que isso tenha acontecido.
Mais cedo, em entrevista para a TV Gazeta, o pai da criança, o agricultor Eduardo de Oliveira — que esteve na tarde deste domingo no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, onde prestou depoimento e foi liberado —, havia reforçado a versão da esposa, de que ela não estava no quarto no momento em que a criança passou mal.
Segundo ele relatou, a esposa foi à cozinha tomar um café e, quando voltou ao quarto para checar se estava tudo bem, percebeu que a recém-nascida estava passando mal, com o nariz sangrando.
O pai, então, disse que tentou reanimar a filha, mas ela não recobrou os sentidos. Eduardo contou também que Eduarda é a segunda filha do casal.
Eliane informou que o corpo da filha já tinha sido liberado na noite deste domingo e o sepultamento deve acontecer na Grande Vitória.

Samu foi acionado e prestou primeiros socorros

A PM informou que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionada, prestou os primeiros socorros, mas a criança teve a morte confirmada no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
A Polícia Civil disse que uma equipe chegou ao local por volta de 11h20 e o corpo da bebê foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
O g1ES também procurou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) para obter mais detalhes sobre o caso. Esta reportagem será atualizada assim que o retorno for recebido.
* Com informações de Fabiana Oliveira, do g1ES

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