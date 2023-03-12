Bebê de 1 mês morre sufocado enquanto dormia em Cariacica

Um bebê de um mês morreu sufocado neste domingo (12), no bairro Vista Mar, em Cariacica , na Grande Vitória. A suspeita é que a mãe tenha dormido em cima da criança.

De acordo com a Polícia Militar , uma equipe foi acionada no final da manhã deste domingo (12) e foi até o bairro. No local, segundo a nota da corporação, "uma mulher relatou que, quando acordou, percebeu que seu bebê de 1 mês de vida estava sufocado, acreditando ter rolado sem querer para cima da criança enquanto dormia".

A PM informou ainda que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) foi acionada, prestou os primeiros, mas a criança teve a morte confirmada no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada.

A Polícia Civil disse que uma equipe chegou ao local por volta de 11h20. O corpo da bebê foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Segundo pai, bebê passou mal

Em entrevista à TV Gazeta na tarde deste domingo (12), o pai do bebê, o agricultor Eduardo de Oliveira, disse que a esposa amamentou a criança e depois a colocou para arrotar e dormir.

Segundo ele, os dois foram para a cozinha e minutos depois, quando a mãe voltou ao quarto para checar se estava tudo bem, percebeu que a bebê estava passando mal, com o nariz sangrando.

O pai, contou ainda, que tentou reanimar a filha, mas ela não recobrou os sentidos.

A mãe, a trabalhadora rural Eliane Mendes de Souza, também em entrevista à TV Gazeta, relatou o mesmo, que amamentou e colocou a filha para dormir, levantando para tomar um café em seguida. No entanto, que ao retornar para ver se estava tudo bem, a recém-nascida não acordou mais.

"De manhã, ela estava acordada e passando a mão em mim. Levantei e fui tomar café. Não sei o que aconteceu. Tentei levantá-la e ela não quis acordar. Passei a noite toda vigiando, porque ela é muito pequenininha. Não dormi em cima dela não. Ela dormiu e não acordou." Eliane Mendes de Souza - Mãe

O g1ES também procurou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) para obter mais detalhes sobre o caso. Esta reportagem será atualizada assim que o retorno for recebido.

* Com informações do g1ES