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Que tristeza!

Bebê de 1 mês morre sufocado enquanto dormia em Cariacica

Caso foi registrado neste domingo (12) no bairro Vista Mar; Samu foi acionado, mas óbito foi confirmado no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2023 às 16:50

Publicado em 12 de Março de 2023 às 16:50

Um bebê de um mês morreu sufocado neste domingo (12), no bairro Vista Mar, em Cariacica, na Grande Vitória. A suspeita é que a mãe tenha dormido em cima da criança.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada no final da manhã deste domingo (12) e foi até o bairro. No local, segundo a nota da corporação, "uma mulher relatou que, quando acordou, percebeu que seu bebê de 1 mês de vida estava sufocado, acreditando ter rolado sem querer para cima da criança enquanto dormia".
A PM informou ainda que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) foi acionada, prestou os primeiros, mas a criança teve a morte confirmada no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
A Polícia Civil disse que uma equipe chegou ao local por volta de 11h20. O corpo da bebê foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Segundo pai, bebê passou mal

Em entrevista à TV Gazeta na tarde deste domingo (12), o pai do bebê, o agricultor Eduardo de Oliveira, disse que a esposa amamentou a criança e depois a colocou para arrotar e dormir.
Segundo ele, os dois foram para a cozinha e minutos depois, quando a mãe voltou ao quarto para checar se estava tudo bem, percebeu que a bebê estava passando mal, com o nariz sangrando.
O pai, contou ainda, que tentou reanimar a filha, mas ela não recobrou os sentidos.
A mãe, a trabalhadora rural Eliane Mendes de Souza, também em entrevista à TV Gazeta, relatou o mesmo, que amamentou e colocou a filha para dormir, levantando para tomar um café em seguida. No entanto, que ao retornar para ver se estava tudo bem, a recém-nascida não acordou mais.
"De manhã, ela estava acordada e passando a mão em mim. Levantei e fui tomar café. Não sei o que aconteceu. Tentei levantá-la e ela não quis acordar. Passei a noite toda vigiando, porque ela é muito pequenininha. Não dormi em cima dela não. Ela dormiu e não acordou."
Eliane Mendes de Souza - Mãe
O g1ES também procurou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) para obter mais detalhes sobre o caso. Esta reportagem será atualizada assim que o retorno for recebido.
* Com informações do g1ES

Atualização

12/02/2023 - 8:40
Após a publicação da reportagem com a versão da PM, os pais do bebê conversaram com a equipe da TV Gazeta e se pronunciaram sobre o caso. O texto e o título da reportagem, então, foram atualizados com a versão dos dois.

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