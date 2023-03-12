Homem é morto a tiros ao lado da Catedral de Vitória

Homem foi morto na rua ao lado da Catedral de Vitória Crédito: Eduardo Dias

Um homem de 26 anos, que não teve a identidade confirmada, foi morto na madrugada deste domingo (12), na rua ao lado da Catedral de Vitória, no Centro da Capital. A informação foi apurada pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, e confirmada pela polícia.

Em nota, a Polícia Militar informou que a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo e teve o óbito registrado no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada. “Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. Não houve detidos no momento do fato e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.”