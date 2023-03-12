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Violência

Homem é morto a tiros ao lado da Catedral de Vitória

Crime aconteceu no início da madrugada deste domingo (12); vítima tinha 26 anos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 mar 2023 às 12:27

Publicado em 12 de Março de 2023 às 12:27

Homem foi morto na rua ao lado da Catedral de Vitória
Homem foi morto na rua ao lado da Catedral de Vitória Crédito: Eduardo Dias
Um homem de 26 anos, que não teve a identidade confirmada, foi morto na madrugada deste domingo (12), na rua ao lado da Catedral de Vitória, no Centro da Capital. A informação foi apurada pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, e confirmada pela polícia.
Em nota, a Polícia Militar informou que a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo e teve o óbito registrado no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada. “Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. Não houve detidos no momento do fato e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.”
A Polícia Civil destacou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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