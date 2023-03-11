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Bairro Santa Bárbara

Homem é morto com vários tiros em via pública de Alto Rio Novo

PM encontrou oito cápsulas deflagradas de munição perto do corpo da vítima. O Samu constatou a morte de Kendrik Batista da Silva ainda no local do crime

Publicado em 11 de Março de 2023 às 17:15

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 mar 2023 às 17:15
Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado
Crime aconteceu no município de Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado Crédito: Arquivo/GZ
Um homem foi morto a tiros em uma rua no bairro Santa Bárbara, em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (10). Segundo informações da Polícia Militar, Kendrik Batista da Silva faleceu no local. Perto do corpo, no chão, os policiais encontraram oito cápsulas deflagradas de munição de pistola.
O crime aconteceu na rua Alcides Miguel dos Santos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento da vítima e constatou que ela não possuía mais sinais vitais. A PM não obteve detalhes de como tudo aconteceu e também não há informações sobre a autoria e a motivação do homicídio.
O corpo de Kendrik foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Alto Rio Novo. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, informou a corporação, em nota.

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