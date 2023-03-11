Homem morre e outro fica ferido após acidente de carro em Pinheiros

Um homem morreu e outro ficou ferido após o carro em que eles estavam perder o controle, bater em uma cerca e ir parar em um pasto às margens da ES 130, na zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (10), por volta das 14h.
Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Elizeu da Costa Silva não resistiu aos ferimentos e faleceu.
De acordo com a ocorrência, uma testemunha, que é escrivão da Polícia Civil, presenciou o acidente e disse aos militares que viu o momento em que o veículo colidiu com a cerca, na lateral da estrada, em um trecho próximo do trevo que dá acesso ao distrito de São João do Sobrado.
Com o impacto, Elizeu teve o corpo arremessado para fora do automóvel. A outra vítima, identificada como Ítalo Bley Santos de Almeida, ficou presa às ferragens e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.
Elizeu e Ítalo foram socorridos ainda com vida para o Hospital Municipal de Pinheiros e depois precisaram ser transferidos para São Mateus. Em buscas realizadas no local do acidente, a PM encontrou uma sacola com cocaína no chão e outra em cima de uma mochila que seria de Elizeu. Não há informações sobre a procedência da droga. O material foi apreendido.
Devido ao estado de saúde das vítimas, não foi possível fazer o teste do bafômetro. Não foi identificado quem dirigia o carro. A PM recebeu a informação da morte de Elizeu ao fim da ocorrência. A reportagem de A Gazeta não teve mais informações sobre o estado de saúde de Ítalo, a outra pessoa envolvida.
A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para fornecer informações sobre a ocorrência. Em nota, a corporação informou que o rabecão foi acionado na noite desta sexta-feira para recolher um corpo no Hospital Roberto Silvares. Segundo informações repassadas pela unidade, a vítima teria sofrido um acidente automobilístico, porém não consta o local. O corpo da vítima, de 44 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.