Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 130

Homem morre e outro fica ferido após acidente de carro em Pinheiros

De acordo com informações da Polícia Militar, vítima foi arremessada para fora do veículo. No local, policiais encontraram duas sacolas de cocaína
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 mar 2023 às 15:38

Publicado em 11 de Março de 2023 às 15:38

Vítima encarcerada dentro veículo recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, em Pinheiros
Vítima encarcerada dentro veículo recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, em Pinheiros Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem morreu e outro ficou ferido após o carro em que eles estavam perder o controle, bater em uma cerca e ir parar em um pasto às margens da ES 130, na zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (10), por volta das 14h.
Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Elizeu da Costa Silva não resistiu aos ferimentos e faleceu.
De acordo com a ocorrência, uma testemunha, que é escrivão da Polícia Civil, presenciou o acidente e disse aos militares que viu o momento em que o veículo colidiu com a cerca, na lateral da estrada, em um trecho próximo do trevo que dá acesso ao distrito de São João do Sobrado.
Com o impacto, Elizeu teve o corpo arremessado para fora do automóvel. A outra vítima, identificada como Ítalo Bley Santos de Almeida, ficou presa às ferragens e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.
Elizeu e Ítalo foram socorridos ainda com vida para o Hospital Municipal de Pinheiros e depois precisaram ser transferidos para São Mateus. Em buscas realizadas no local do acidente, a PM encontrou uma sacola com cocaína no chão e outra em cima de uma mochila que seria de Elizeu. Não há informações sobre a procedência da droga. O material foi apreendido.
Devido ao estado de saúde das vítimas, não foi possível fazer o teste do bafômetro. Não foi identificado quem dirigia o carro. A PM recebeu a informação da morte de Elizeu ao fim da ocorrência. A reportagem de A Gazeta não teve mais informações sobre o estado de saúde de Ítalo, a outra pessoa envolvida.
A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para fornecer informações sobre a ocorrência. Em nota, a corporação informou que o rabecão foi acionado na noite desta sexta-feira para recolher um corpo no Hospital Roberto Silvares. Segundo informações repassadas pela unidade, a vítima teria sofrido um acidente automobilístico, porém não consta o local. O corpo da vítima, de 44 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

Veja Também

Homem é assassinado em rua de Cariacica

Parte do teto de gesso de cinema cai e fere três pessoas em Colatina

ES registra maioria das mortes por dengue no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Pinheiros Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados