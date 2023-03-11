Homem é assassinado em rua de Cariacica

Rua onde homem foi morto em Itacibá, Cariacica Crédito: Ari Melo

Um homem ainda sem identificação morreu na região de Itacibá, em Cariacica, na noite de sexta-feira (10). Policiais militares que faziam o patrulhamento na região foram ao local atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo nessa rua. Ao chegar, não encontraram nenhum suspeito, mas havia uma pessoa baleada.



Segundo apuração do repórter Diony SIlva, da TV Gazeta, ele chegou a ser socorrido pelo Samu, que prestou os primeiros socorros, mas morreu em seguida.



Segundo boletim de ocorrência, a vítima aparentava ter cerca 20 anos de idade, era negro e usava calça jeans e camisa preta. Moradores disseram que não o rapaz não era conhecido na região. A motivação e autoria do crime não foram divulgadas. A Polícia Militar informou que ninguém foi preso.

