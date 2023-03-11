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Itacibá

Homem é assassinado em rua de Cariacica

O Samu chegou a prestar os primeiros socorros, mas a vítima, que parecia ter 20 anos, não sobreviveu

Publicado em 11 de Março de 2023 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2023 às 14:29
Rua onde homem foi morto a tiros em Itacibá, Cariacica
Rua onde homem foi morto em Itacibá, Cariacica Crédito: Ari Melo
Um homem ainda sem identificação morreu na região de Itacibá, em Cariacica, na noite de sexta-feira  (10). Policiais militares que faziam o patrulhamento na região foram ao local atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo nessa rua. Ao chegar, não encontraram nenhum suspeito, mas havia uma pessoa baleada.
Segundo apuração do repórter Diony SIlva, da TV Gazeta, ele chegou a ser socorrido pelo Samu, que prestou os primeiros socorros,  mas morreu em seguida.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima aparentava ter cerca 20 anos de idade, era negro e usava calça jeans e camisa preta. Moradores disseram que não o rapaz não era conhecido na região. A motivação e autoria do crime não foram divulgadas. A Polícia Militar informou que ninguém foi preso.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado pelo SAMU para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181).

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