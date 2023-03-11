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Susto durante filme

Parte do teto de gesso de cinema cai e fere três pessoas em Colatina

O desabamento aconteceu em uma sala de cinema localizada no Centro de Colatina, região Noroeste do ES
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

11 mar 2023 às 12:41

Publicado em 11 de Março de 2023 às 12:41

Teto de gesso de cinema desaba em Colatina
Teto de gesso de cinema desaba em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Três pessoas ficaram feridas depois que parte do teto de uma sala de um cinema localizado no Centro de Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, desabou. O acidente aconteceu por volta de 22h30 desta sexta-feira (10).
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram encaminhadas a unidades de saúde pelo Samu e outra foi com veículo próprio. Os militares constataram que uma infiltração pode ter provocado o desabamento.
Não foi informado qual o filme estava sendo reproduzido e nem quantas pessoas estavam na sala. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, o proprietário do local apresentou um alvará de incêndio e pânico vencido e acabou notificado.
À repórter da TV Gazeta, Carolina Silveira, o proprietário, José Gama, disse que em 21 anos de atividade, essa foi a primeira vez que um acidente deste tipo foi registrado no estabelecimento.
"Isso é muito triste. As pessoas sofreram escoriações leves, foram atendidas e já receberam alta. Estão bem. Nossa documentação está toda em dia"
José Gama - Proprietário do cinema
A Defesa Civil municipal foi acionada para realizar vistoria no local e toda a sala foi interditada. Na manhã deste sábado (11), uma equipe da Defesa Civil esteve no local. Para a reportagem da TV Gazeta, a Defesa Civil informou que orientou o proprietário do cinema a providenciar uma avaliação geral da sala para identificar se existe algum outro ponto com avarias.
Teto de gesso de cinema desaba em Colatina
Teto de gesso de cinema desaba em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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