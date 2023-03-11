Parte do teto de gesso de cinema cai e fere três pessoas em Colatina

Teto de gesso de cinema desaba em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Três pessoas ficaram feridas depois que parte do teto de uma sala de um cinema localizado no Centro de Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, desabou. O acidente aconteceu por volta de 22h30 desta sexta-feira (10).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram encaminhadas a unidades de saúde pelo Samu e outra foi com veículo próprio. Os militares constataram que uma infiltração pode ter provocado o desabamento.

Não foi informado qual o filme estava sendo reproduzido e nem quantas pessoas estavam na sala. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, o proprietário do local apresentou um alvará de incêndio e pânico vencido e acabou notificado.

À repórter da TV Gazeta, Carolina Silveira, o proprietário, José Gama, disse que em 21 anos de atividade, essa foi a primeira vez que um acidente deste tipo foi registrado no estabelecimento.

"Isso é muito triste. As pessoas sofreram escoriações leves, foram atendidas e já receberam alta. Estão bem. Nossa documentação está toda em dia" José Gama - Proprietário do cinema

A Defesa Civil municipal foi acionada para realizar vistoria no local e toda a sala foi interditada. Na manhã deste sábado (11), uma equipe da Defesa Civil esteve no local. Para a reportagem da TV Gazeta, a Defesa Civil informou que orientou o proprietário do cinema a providenciar uma avaliação geral da sala para identificar se existe algum outro ponto com avarias.