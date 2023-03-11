Ingressos à venda para Botafogo x Brasiliense no Kleber Andrade

Os ingressos já estão a venda para a partida entre Botafogo x Brasiliense no Estádio Kleber Andrade. O torcedor do Glorioso que quiser apoiar a equipe pode garantir sua entrada pelos valores de R$ 198 (Inteira) e R$ 99 (Meia-Solidária). As vendas acontecem no site lebillet.com.br (com taxa de serviço) e nos pontos físicos (sem taxa).
O Botafogo estará no Espírito Santo mais uma vez. Após a vitória diante do Resende por 2 a 0 no último dia 5, o Alvinegro agora recebe o Brasiliense, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (15), às 20h.
Serviço
Botafogo x Brasiliense
- Copa do Brasil, Segunda Fase
- Local: Kleber Andrade, Cariacica
- Horário: 20h
- Data: 15 de março (quarta-feira)
- Ingressos: R$ 198 (Inteira) e R$99 (Meia-Solidária)
- Vendas: lebillet.com.br (com taxa de serviço); Óticas Diniz Shopping Vitória; Loja Origens (Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa, Shopping Vila Velha, Praia do Canto e Praia de Camburi).