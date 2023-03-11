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Copa do Brasil

Ingressos à venda para Botafogo x Brasiliense no Kleber Andrade

Alvinegro carioca transferiu a partida para o Espírito Santo e vai mandar o segundo jogo no Estado em menos de um mês

Publicado em 11 de Março de 2023 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2023 às 15:52
Botafogo X Resende
Com gols de Carlos Alberto e Matheus Nascimento, o Botafogo venceu o Resende por 2 a 0 no Estádio Kleber Andrade, Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Os ingressos já estão a venda para a partida entre Botafogo x Brasiliense no Estádio Kleber Andrade. O torcedor do Glorioso que quiser apoiar a equipe pode garantir sua entrada pelos valores de R$ 198 (Inteira) e R$ 99 (Meia-Solidária). As vendas acontecem no site lebillet.com.br (com taxa de serviço) e nos pontos físicos (sem taxa).
O Botafogo estará no Espírito Santo mais uma vez. Após a vitória diante do Resende por 2 a 0 no último dia 5, o Alvinegro agora recebe o Brasiliense, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (15), às 20h.

Serviço

Botafogo x Brasiliense
  • Copa do Brasil, Segunda Fase
  • Local: Kleber Andrade, Cariacica
  • Horário: 20h
  • Data: 15 de março (quarta-feira)
  • Ingressos: R$ 198 (Inteira) e R$99 (Meia-Solidária)
  • Vendas: lebillet.com.br (com taxa de serviço); Óticas Diniz Shopping Vitória; Loja Origens (Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa, Shopping Vila Velha, Praia do Canto e Praia de Camburi).

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