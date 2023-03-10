Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Onde assistir aos jogos dos campeonatos estaduais entre 10 e 13/03
Programação

Onde assistir aos jogos dos campeonatos estaduais entre 10 e 13/03

Confira datas, horários, locais e transmissões das principais partidas dos campeonatos estaduais da Região Sudeste
Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Março de 2023 às 15:17

Estaduais estão em fases decisivas e equipes vivem a expectativa de levantar o caneco regional Crédito: Vitor Recla (Rio Branco); Daniel Ramalho (Vasco); Divulgação (Cruzeiro) e Cesar Greco (Palmeiras)

Campeonato Capixaba - 9ª rodada

  • Atlético Itapemirim x Vitória
    Quando:     sábado (11), às 15h
    Local: Salvador Costa, Vitória
    Transmissão: TVE Espírito Santo (YouTube)

  • Porto Vitória x Nova Venécia
    Quando:     sábado (11), às 15h
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Transmissão:     TVE Espírito Santo (YouTube)

  • Desportiva x Rio Branco
    Quando: sábado (11), às 15h
    Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
    Transmissão:     TVE Espírito Santo (TV, YouTube e Facebook)

  • Real Noroeste x Estrela do Norte
    Quando: sábado (11), às 15h
    Local: José Olímpio da Rocha, Cariacica
    Transmissão: (YouTube)

Campeonato Carioca - Semifinais

  • Volta Redonda x Fluminense
    Quando:     domingo (12), às 18h
    Local: General Raulino de Oliveira, Volta Redonda
    Transmissão: Band 

  • Flamengo x Vasco
    Quando:     segunda-feira (13), às 21h10
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Band

Campeonato Mineiro - Semifinais

  • Cruzeiro x América-MG
    Quando:     sábado (11), às 16h30
    Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas
    Transmissão: Globo Minas

  • Athletic x Atlético-MG
    Quando: domingo (12), às 16h
    Local: Joaquim Portugal, São João Del Rey
    Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Campeonato Paulista - Quartas de Final 

  • Palmeiras x São Bernardo
    Quando:     sábado (11), às 19h
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Transmissão: Paulistão Play (streaming e YouTube) e Premiere (pay-per-view)

  • Corinthians x Ituano
    Quando: domingo (12), às 16h
    Local: Neo Química Arena, São Paulo
    Transmissão: TV Record, Paulistão Play (streaming e YouTube) e Premiere (pay-per-view)

  • Bragantino x Botafogo-SP
    Quando: domingo (12), às 19h30
    Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Transmissão: Paulistão Play (streaming e YouTube) e Premiere (pay-per-view)

  • São Paulo x Água Santa
    Quando: segunda-feira (13), às 20h
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Transmissão: TNT Sports (TV Fechada) e HBO Max (streaming)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Esportes Futebol Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados