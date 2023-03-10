Onde assistir aos jogos dos campeonatos estaduais entre 10 e 13/03

Campeonato Capixaba - 9ª rodada
- Atlético Itapemirim x Vitória
Quando: sábado (11), às 15h
Local: Salvador Costa, Vitória
Transmissão: TVE Espírito Santo (YouTube)
- Porto Vitória x Nova Venécia
Quando: sábado (11), às 15h
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Transmissão: TVE Espírito Santo (YouTube)
- Desportiva x Rio Branco
Quando: sábado (11), às 15h
Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
Transmissão: TVE Espírito Santo (TV, YouTube e Facebook)
- Real Noroeste x Estrela do Norte
Quando: sábado (11), às 15h
Local: José Olímpio da Rocha, Cariacica
Transmissão: (YouTube)
Campeonato Carioca - Semifinais
- Volta Redonda x Fluminense
Quando: domingo (12), às 18h
Local: General Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Transmissão: Band
- Flamengo x Vasco
Quando: segunda-feira (13), às 21h10
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Band
Campeonato Mineiro - Semifinais
- Cruzeiro x América-MG
Quando: sábado (11), às 16h30
Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas
Transmissão: Globo Minas
- Athletic x Atlético-MG
Quando: domingo (12), às 16h
Local: Joaquim Portugal, São João Del Rey
Transmissão: Premiere (pay-per-view)
Campeonato Paulista - Quartas de Final
- Palmeiras x São Bernardo
Quando: sábado (11), às 19h
Local: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: Paulistão Play (streaming e YouTube) e Premiere (pay-per-view)
- Corinthians x Ituano
Quando: domingo (12), às 16h
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Transmissão: TV Record, Paulistão Play (streaming e YouTube) e Premiere (pay-per-view)
- Bragantino x Botafogo-SP
Quando: domingo (12), às 19h30
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Transmissão: Paulistão Play (streaming e YouTube) e Premiere (pay-per-view)
- São Paulo x Água Santa
Quando: segunda-feira (13), às 20h
Local: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: TNT Sports (TV Fechada) e HBO Max (streaming)