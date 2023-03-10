Vasco vence o Bangu e terá vantagem na semifinal contra o Flamengo

O Vasco fez o dever de casa e venceu o Bangu por 2 a 0, nesta quinta-feira (9), pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino enfrenta o Flamengo nas semifinais do torneio e terá a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Os gols foram marcados por Gabriel Pec e Pedro Raul.
Inicialmente o Vasco se impôs na partida, sobrando para o Bangu arriscar contra-ataques. O Gigante da Colina abriu o placar com quatro minutos! Paulo Victor cobrou lateral longo para a área, a bola desviou em zagueiro do Bangu, passou por todo mundo, e sobrou para Gabriel Pec, que apenas escorou de cabeça.
O jogo ficou mais aberto na reta final do primeiro tempo, com boas chances para os dois lados. A equipe de Barbieri ainda teve a chance de ampliar ainda mais o marcador, mas teve um pênalti não convertido por Alex Teixeira.
Na segunda etapa, o jogo ficou mais brigado. Os visitantes começaram a pressionar, e arriscaram diversos chutes de fora da área. Em dois deles, o goleiro vascaíno se enrolou e assustou os torcedores. Mas, o Bangu teve Adsson expulso e se complicou na partida. Com um jogador a mais, o Vasco sacramentou a vitória. Aos 46, Pedro Raul aproveitou bom escanteio cobrado por Nenê e cabeceou para o fundo das redes: 2 a 0 Vasco.
Com o resultado, o Vasco chegou a 23 pontos e assegurou a 2ª colocação do Campeonato Carioca, ultrapassando o rival Flamengo -ambos se enfrentam no segundo turno em partidas de ida e volta. Fluminense e Volta Redonda jogam a outra partida da semifinal. Na quarta, os tricolores cariocas conquistaram a Taça Guanabara.
O Bangu, por sua vez, caiu para 9º lugar e perdeu a chance de se classificar para a Taça Rio. Botafogo, Audax, Nova Iguaçu e Portuguesa ficaram com as quatro vagas.
Felipe "Maestro", hoje técnico do Bangu, foi bastante aplaudido antes da partida pelos torcedores presentes no São Januário. O ex-meia é um dos grandes ídolos da história do Vasco.