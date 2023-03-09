Arbitragem do Fla-Flu foi decepcionante do início ao fim

Partida foi marcada por reclamações de ambas as equipes Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

A arbitragem de Grazianni Rocha no Fla-Flu foi um desastre em todos os sentidos. A começar, literalmente, pelo começo, quando não teve coragem para expulsar Gabigol logo aos 50 segundos de jogo, no momento em que ele acertou com um pontapé o adversário. Além de, como se não bastasse, ainda chutar a bola no mesmo adversário com este caído no chão pelo chute que recebeu.

A partir desse primeiro minuto de jogo, a arbitragem foi decepcionante até o final. Muitas brigas, reclamações, simulações – em uma delas, Gabigol, que já tinha cartão amarelo, simulou claramente ter recebido pênalti e o árbitro mais uma vez aliviou para o atacante rubro-negro.

Ainda no primeiro tempo, Grazianni Rocha, de forma patética, teve que ser alertado pelo VAR para marcar uma falta clara em um lance de gol do Flamengo, que após o alerta foi corretamente anulado.

Foi o tipo de arbitragem em que o time que ganhou o jogo saiu de campo reclamando e dessa vez foi o Flamengo que saiu no lucro, apesar da derrota 2 a 1, não pode reclamar de nada, visto que o árbitro foi muito complacente e acabou aliviando o time da Gávea de um vexame ainda maior.

Erro Grave

Outra trapalhada da arbitragem foi no jogo entre Tombense e Retro pela Copa do Brasil. No lance bisonho o árbitro do paraná Paulo Roberto Alves Junior marcou pênalti a favor da Tombense quando dois jogadores do próprio time se chocaram na área do Retro. Isso mesmo, o atacante do Tombense foi derrubado pelo próprio companheiro e o árbitro marcou pênalti contra a outra equipe, que não tinha nada com isso.