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Astrologia

5 cristais que ativam a energia da prosperidade e atraem abundância

Pedras energéticas auxiliam no alinhamento da vibração financeira e favorecem a abundância
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Maio de 2026 às 17:54

Os cristais ajudam a atrair abundância e equilíbrio (Imagem: Gulsina | Shutterstock)
Os cristais ajudam a atrair abundância e equilíbrio Crédito: Imagem: Gulsina | Shutterstock
A busca por prosperidade não envolve apenas dinheiro: ela também passa por autoestima, oportunidades, confiança e fluxo de vida. No universo da cristaloterapia, alguns cristais são conhecidos por potencializar essa energia e ajudar no alinhamento com a abundância e o crescimento. Veja cinco deles e como utilizá-los no dia a dia:

1. Citrino

O citrino é um cristal que carrega uma energia vibrante, ligada à alegria, confiança e realização material (Imagem: eloresnorwood | Shutterstock)
O citrino é um cristal que carrega uma energia vibrante, ligada à alegria, confiança e realização material Crédito: Imagem: eloresnorwood | Shutterstock
O citrino é um dos cristais mais famosos quando o assunto é prosperidade. Ele carrega uma energia vibrante, ligada à alegria, confiança e realização material. É ideal para quem deseja atrair oportunidades financeiras e expandir projetos. Deixe na carteira, no local de trabalho ou próximo ao caixa da sua casa ou negócio.

2. Pirita

A pirita é um poderoso cristal de manifestação (Imagem: PaulaPaulsen | pixabay)
A pirita é um poderoso cristal de manifestação Crédito: Imagem: PaulaPaulsen | pixabay
Conhecida como “ouro dos tolos”, a pirita é um poderoso cristal de manifestação. Ela fortalece a autoconfiança, estimula a ação e ajuda a atrair ganhos financeiros. Pode ser mantida na mesa de trabalho ou em um local onde você tome decisões importantes.

3. Jade

A pedra jade está associada à sorte, à estabilidade financeira e à sabedoria (Imagem: | Shutterstock)
A pedra jade está associada à sorte, à estabilidade financeira e à sabedoria Crédito: Imagem: | Shutterstock
Muito valorizada no Oriente, a jade está associada à sorte, à estabilidade financeira e à sabedoria. Sua energia é mais suave, ajudando a construir prosperidade de forma sólida e duradoura. Como usar: carregue como amuleto ou deixe na entrada da casa para atrair boas energias.

4. Quartzo Verde

O quartzo-verde está ligado à cura e ao equilíbrio emocional (Imagem: Aleksandra Budnik | Shutterstock)
O quartzo-verde está ligado à cura e ao equilíbrio emocional Crédito: Imagem: Aleksandra Budnik | Shutterstock
Ligado à cura e ao equilíbrio emocional, o quartzo verde também favorece o crescimento financeiro ao abrir caminhos e trazer novas possibilidades. Esse cristal é ideal para quem está buscando novas fontes de renda ou recomeços profissionais.

5. Olho de Tigre

O cristal olho de tigre ajuda a quem precisa tomar decisões mais seguras e evita perdas (Imagem: | Shutterstock)
O cristal olho de tigre ajuda a quem precisa tomar decisões mais seguras e evita perdas Crédito: Imagem: | Shutterstock
Esse cristal ajuda a manter o foco, tomar decisões mais seguras e evitar perdas. Ele protege contra energias negativas que podem bloquear o fluxo da prosperidade. Como usar: leve-o com você no dia a dia ou utilize-o durante momentos de planejamento financeiro.

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