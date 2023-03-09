Marcelo chega ao Rio e faz festa ao lado da família e de torcedores do Fluminense

Marcelo chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (9) Crédito: Redes Sociais / @fluminensefc

O lateral-esquerdo Marcelo desembarcou nesta quinta-feira (9) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro , para iniciar sua segunda passagem pelo Fluminense, cerca de 16 anos depois de trocar o clube carioca pelo Real Madrid. O jogador de 34 anos chegou acompanhado dos filhos Enzo e Liam, ambos trajados com camisas tricolores, e de sua mulher, Clarice Alves.

Com uma bandeira do Fluminense às costas, Marcelo viu uma multidão de torcedores muito empolgados cantando seu nome e até os nomes de seus filhos no salão nobre do aeroporto, em meio a tradicionais cânticos de arquibancada. Em alguns momentos, Enzo e Liam pularam e cantaram junto com a torcida, enquanto o lateral exibia um olhar deslumbrado e sorria para os tricolores. Também cantou algumas músicas.

Muitos chegaram ao local com antecedência e, enquanto aguardavam a chegada do novo reforço, aproveitaram para provocar o rival Flamengo, diante do qual conquistaram o título da Taça Guanabara na noite de quarta-feira , após vitória por 2 a 1. "Ah, Vítor Pereira! Ah, Vítor Pereira", gritaram, ironizando o treinador flamenguista, que vem sendo bastante questionado por seu desempenho em clássicos e nas decisões disputadas pelo time rubro-negro até agora.

A festa pelo retorno de Marcelo continua na sexta-feira (10), quando ele será apresentado oficialmente no Maracanã, em evento com show do rapper Filipe Ret, torcedor do Fluminense. O clube está cobrando ingressos de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada), mas sócios-torcedores entram de graça. Depois da apresentação, o jogador concederá uma coletiva de imprensa.

Formado nas categorias de base do time das Laranjeiras, Marcelo deixou o clube em 2006 e foi para o Real Madrid. Em 16 temporadas com a camisa merengue, foi campeão 25 vezes. Venceu cinco Liga dos Campeões e somou títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e do Mundial de Clubes. Na temporada 2021/2022, se tornou o primeiro brasileiro a erguer o troféu do torneio europeu como capitão.