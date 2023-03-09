Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • LaLiga protocola sétima denúncia de ataque racista sofrido por Vinícius Júnior
Jogador brasileiro

O objetivo é identificar o torcedor que usou a palavra "macaco" para ofender o atacante brasileiro, cena que tem se repetido com frequência em jogos do Real em estádios adversários

Publicado em 09 de Março de 2023 às 10:32

Agência Estado

Vinicius Jr. foi alvo de comentários racistas em TV espanhola e antes de clássico contra o Atlético de Madrid
Vinícius Jr. já foi alvo de comentários racistas em TV espanhola e antes de clássico contra o Atlético de Madrid Crédito: Reprodução / Instagram @vinijr
A LaLiga, associação responsável pela organização do Campeonato Espanhol, comunicou nesta quinta-feira (9), que encaminhou às autoridades a sétima denúncia de um episódio de racismo com Vinícius Júnior como vítima. O novo caso, registrado no domingo passado durante o duelo entre Betis e Real Madrid, foi encaminhado à Corte de Instrução de Sevilla.
O objetivo é identificar o torcedor que usou a palavra "macaco" para ofender o atacante brasileiro, cena que tem se repetido com frequência em jogos do Real em estádios adversários. A LaLiga já foi cobrada publicamente por Vini Jr. pela falta de punições a racistas no futebol espanhol. Desde então, passou a se movimentar para coibir casos do tipo e abriu canais diretos para colaboração na identificação dos autores de injúrias raciais nos estádios. Torcedores que tiverem informações podem entrar em contato com a entidade pelo e-mail [email protected].
Na semana passada, a Comissão Estatal contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha pediu que um dos autores de insultos racistas contra Vini Jr. seja banido por um ano dos estádios e pague multa de 4 mil euros (R$ 22,1 mil). O indivíduo em questão é torcedor do Mallorca e tem 20 anos, mas não teve a identidade revelada pela comissão.
Além das ofensas direcionadas a Vini Jr, o jovem também é responsável pelo ataque racista a Samuel Chukwueze, meio-campista nigeriano que atua no Villarreal. Ele foi identificado após uma operação comandada pelo diretor de segurança do próprio Mallorca e prestou depoimento à polícia. Os dois casos ocorreram no Estádio Iberostar, onde o Mallorca manda suas partidas.
O Real Valladolid, time que também teve torcedores racistas atacando Vinícius, comunicou, também na semana passada, que estava trabalhando para definir a punição para um grupo de cerca de dez pessoas identificadas como autoras de insultos ao atacante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Racismo Espanha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana
Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados