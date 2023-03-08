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"Joguei tudo na imprensa"

Andressa Urach revela que sofreu ameaças após expor relação com Cristiano Ronaldo

Urach afirma que, por mais que Cristiano negue a breve relação entre os dois, eles tiveram um caso, mas que se arrepende de ter exposto a situação

Publicado em 08 de Março de 2023 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2023 às 12:23
Andressa afirma que foi ameaçada por Cristiano quando divulgou a relação entre eles
Andressa afirma que foi ameaçada por Cristiano quando divulgou a relação entre eles Crédito: Redes Sociais
Em entrevista a um podcast, a ex-modelo Andressa Urach afirmou que sofreu ameaças de processo e que foi xingada pelo craque português Cristiano Ronaldo, após expor um caso entre eles, que teria acontecido entre 2012 e 2013.
Urach afirma que, por mais que Cristiano negue a breve relação entre os dois, eles tiveram um caso, mas que se arrepende de ter exposto a situação, já que teria atrapalhado o noivado do jogador na época.
“Mas aconteceu, ele sabe que aconteceu. Ele negou e até hoje nega. E eu fiquei com raiva, eu era muito barraqueira. Na verdade, eu só queria uma foto com ele, porque eu era fã. Ele que me procurou, então a gente agendou um hotel maravilhoso em Madri, e ficamos lá”, afirmou Andressa.
Ela contou que o motivo de expor toda a situação na época, foi o fato de CR7 não ter tirado a foto com ela, mas apenas ter as relações sexuais. “Eu fiquei com raiva por que ele ficou comigo, mas não tirou a selfie. Aí eu joguei tudo na imprensa”.
Andressa relatou ainda que contou com a ajuda de um jogador brasileiro, que não teve a identidade revelada, para conhecer o astro português. Além do brasileiro, ela contou com a ajuda de outros atletas, que fizeram ‘a ponte’ para que ela e Cristiano se conhecessem.

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