Andressa Urach revela que sofreu ameaças após expor relação com Cristiano Ronaldo

Andressa afirma que foi ameaçada por Cristiano quando divulgou a relação entre eles Crédito: Redes Sociais

Em entrevista a um podcast, a ex-modelo Andressa Urach afirmou que sofreu ameaças de processo e que foi xingada pelo craque português Cristiano Ronaldo, após expor um caso entre eles, que teria acontecido entre 2012 e 2013.

Urach afirma que, por mais que Cristiano negue a breve relação entre os dois, eles tiveram um caso, mas que se arrepende de ter exposto a situação, já que teria atrapalhado o noivado do jogador na época.

“Mas aconteceu, ele sabe que aconteceu. Ele negou e até hoje nega. E eu fiquei com raiva, eu era muito barraqueira. Na verdade, eu só queria uma foto com ele, porque eu era fã. Ele que me procurou, então a gente agendou um hotel maravilhoso em Madri, e ficamos lá”, afirmou Andressa.

Ela contou que o motivo de expor toda a situação na época, foi o fato de CR7 não ter tirado a foto com ela, mas apenas ter as relações sexuais. “Eu fiquei com raiva por que ele ficou comigo, mas não tirou a selfie. Aí eu joguei tudo na imprensa”.